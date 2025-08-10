“Hay que decirlo”: Wanchope no se contiene y dispara sin filtro contra los jugadores de Saprissa tras la goleada ante Cartaginés

Este domingo, el Deportivo Saprissa sufrió el golpe más doloroso en lo que va de la temporada. En su visita al Club Sport Cartaginés en el Estadio Rafael ‘Fello’ Meza, el equipo de Paulo Wanchope se vio ampliamente superado, casi sin recuperar la pelota ni generar jugadas de peligro, y se llevó a Tibás un humillante 3-0 que estuvo plenamente justificado por el juego de los brumosos.

Más allá de los errores tácticos y técnicos, y del mérito de los dirigidos por Andrés Carevic, el Monstruo dejó en evidencia algo inaceptable en un equipo de su jerarquía: falta de actitud.

La pasividad fue la marca registrada del equipo morado en la Vieja Metrópoli, algo que quedó expuesto en el laxo marcaje de Alberth Barahona en el primer gol —el polémico tanto de Christopher Núñez— y que se repitió durante todo el partido.

Wanchope expone a sus dirigidos

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Paulo Wanchope apuntó directo a sus propios futbolistas. “Tengo que hablar de este tema porque fue evidente. No ganamos las segundas pelotas, no cerramos líneas de pase, y a eso le tengo que agregar el tema de la actitud. Hubo mucha pasividad, y eso no es propio de la historia del club. Hemos visto partidos de estos mismos muchachos con otra determinación. Hay que hablarlo, hay que decirlo”, lanzó el entrenador, visiblemente molesto.

Wanchope no tuvo piedad con sus jugadores (Saprissa).

El técnico morado describió al partido como el peor que han jugado en la temporada: “Un primer tiempo complicado, un equipo desconocido. No sacamos ventaja de los segundos balones, no cerramos líneas de pase claves por el centro, y cuando uno empieza un partido y ve que pasa el juego y no tenemos esa capacidad de ganar las pelotas divididas, es complicado. Para uno tener la pelota, hay que recuperarla; no la recuperamos. Nos superaron, a partir de ahí es complejo”, concluyó con dureza.

El Monstruo cambia el chip

Tras este resultado, el cuerpo técnico morado tendrá siete días de trabajo para preparar el juego como visitante ante Municipal Liberia, correspondiente a la cuarta jornada del Apertura 2025, que se disputará a las 3:00 p.m. (hora de Costa Rica) del próximo domingo 17 de agosto.

No sería una sorpresa que lleguen varios ajustes en el equipo después de una derrota que, según las palabras del propio Wanchope, dejó dudas por el rendimiento futbolístico, pero sobre todo por la falta de actitud.

