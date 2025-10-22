Tras la salida de Juan Carlos Rojas, filtran el otro cambio importante en la cúpula de Saprissa: “No hace falta reportar esto”

Este martes, Deportivo Saprissa tomó de imprevisto al fútbol costarricense al confirmar la salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia de Horizonte Morado S.A. después de 14 años y, en consecuencia, una inevitable reestructuración en la parte administrativa del club.

La noticia fue anunciada por los canales oficiales de la institución, con la publicación incluso de una carta de despedida de Rojas para la afición, en la que destaca los títulos conseguidos ante su archirrival, Liga Deportiva Alajuelense.

Sin embargo, el periodista Ferlin Fuentes reveló en El Mundo CR que ese mismo día se realizó otro movimiento accionario, el cual no fue comunicado.

El poder en Horizonte Morado cambia de manos

De acuerdo a dicha fuente, tres sociedades anónimas vinculadas al Banco Promérica, uno de los principales accionistas de Saprissa, cambiaron de dueño. Ahora le pertenecen al vicepresidente del grupo, Roberto León Gómez, abogado y figura reconocida en el sector financiero y bancario del país.

Gómez, quien trabaja para el Banco Promérica y tiene “relación con Canal 7 (Televisora de Costa Rica) desde hace años”, le comentó a Fuentes que forma parte de Horizonte Morado hace 8 años. Las acciones que posee son “por medio de una sociedad anónima, no a título personal” y negó tener algo que ver “con la compra de los Rojas“.

Además, confirmó que “se hizo una negociación y se incrementó la participación (accionaria de su parte), pero no tengo una participación mayoritaria“. Además, desestimó que Banco Promérica fuera parte de la organización que presidía Juan Carlos Rojas: “Son distintas sociedades, pero Promérica no tiene nada que ver“.

Durante la gestión de Juan Carlos Rojas, el club ganó once títulos nacionales y uno internacional. (Foto: Saprissa)

Gómez adelantó que estos cambios serán informados al Comité de Licencias de la FCRF entre el miércoles y el jueves, aclarando que no hay nuevos inversionistas: “Lo que sucedió fue un intercambio entre los mismos socios. Uno de los que estaba antes ya no está, pero la participación del grupo se mantiene. El único cambio es la salida de los Rojas y la entrada de un antiguo socio (Alan Kelso)“.

Diferente es la situación frente a la Comisión para Promover la Competencia pese al desembolso de millones de dólares. “No hace falta reportar esto a la COPROCOM“, cerró.