Conmoción en Saprissa tras conocerse quién es el empresario que compraría las acciones de Juan Carlos Rojas: “Estoy tratando de volver”

Luego de que se haga oficial la salida de Juan Carlos Rojas de Saprissa, ahora filtraron el posible comprador de sus acciones.

Por Pablo Rocca

El posible reemplazante de Juan Carlos Rojas. (Foto: Saprissa)
El posible reemplazante de Juan Carlos Rojas. (Foto: Saprissa)

El Deportivo Saprissa vive horas de gran agitación tras la salida oficial de Juan Carlos Rojas de la presidencia del club, con un dardo a Alajuelense, y la venta total de sus acciones en Horizonte Morado S.A., empresa propietaria del conjunto tibaseño.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a la afición morada es el nombre del empresario que podría ocupar su lugar como nuevo accionista. Es alguien conocido en Tibás que parece con intensiones de regresar.

¿Quién es el empresario que regresa a Saprissa?

Se trata de Alan Kelso, un viejo conocido en la historia moderna de Saprissa. La noticia, confirmada por el propio Kelso al medio ElMundo.CR, sacudió al entorno saprissista este martes.

El inversionista costarricense, con amplia experiencia en los sectores empresarial y deportivo, reconoció que se encuentra en conversaciones para volver a Horizonte Morado, aunque aclaró que su participación sería minoritaria y que el proceso aún no se ha concretado.

Alan Kelso compraría las acciones de Juan Carlos Rojas. (Foto: Linkedin)

Alan Kelso compraría las acciones de Juan Carlos Rojas. (Foto: Linkedin)

“Me encuentro fuera del país y sí, en efecto, estoy tratando de volver a Horizonte Morado con una participación minoritaria, pero no se ha concretado aún”, manifestó Kelso en comunicación directa con Ferlin Fuentes.

La posibilidad de su regreso ocurre justo en el momento más trascendental del club en la última década, tras el anuncio de la renuncia de Juan Carlos Rojas y el inicio de un proceso de reconfiguración del paquete accionario dentro del grupo propietario.

Según trascendió, Kelso estaría adquiriendo las acciones pertenecientes a la familia Rojas, aunque insistió en que no busca tener una posición dominante dentro del club: “No, nunca. Si compro sería muy minoritario. Se lo aseguro”.

