Tomás Rodríguez se va de Saprissa: grande de Ecuador ya negocia con el Monstruo para ficharlo

El delantero panameño continuará su carrera fuera de Costa Rica en el segundo semestre del 2026.

El Deportivo Saprissa perderá a Tomás Rodríguez para la nueva temporada de la Liga Promérica. A semanas de comenzar el Apertura 2026, el delantero panameño cambiará de club pese a que llegó este mismo año para reforzar la ofensiva.

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Con apenas un campeonato en el Monstruo, al atacante, que viene de jugar el Mundial 2026 con la Selección de Panamá, le fue suficiente para cambiar de equipo. Todos los caminos conducen a que su nuevo destino será Ecuador.

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Barcelona de Ecuador muy cerca de contratar a Tomás Rodríguez

De acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo, el Barcelona de Ecuador está muy cerca de fichar a Tomás Rodríguez. Uno de los más grandes del fútbol ecuatoriano negocia con el Monstruo para hacerse de los servicios del panameño.

“Se trabaja para comprarle un porcentaje del pase a Saprissa y que firme contrato por 3 años“, agregó el periodista argentino. Además, Kevin Jiménez confirmó que a Saprissa le corresponde la mitad de la ficha de Rodríguez, mientras que la otra es del Sporting San Miguelito.

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“Es un gran negocio para el Saprissa, solo estuvo seis meses y lo están vendiendo por una buena suma“, agregó el periodista con respecto a lo que le corresponderá a Saprissa en esta transferencia.

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El conjunto tibaseño no pagó por su traspaso a inicios de este 2026, pero sí acordó con Sporting San Miguelito para que haya un reparto de ganancias en una posible futura venta. Ahora que está por concretarse, ambos podrían dividir la suma que pagaría el Barcelona de Ecuador.

En resumen

El delantero Tomás Rodríguez dejará el Deportivo Saprissa tras jugar apenas un semestre en Costa Rica.

dejará el Deportivo Saprissa tras jugar apenas un semestre en Costa Rica. El club Barcelona de Ecuador negocia la compra de un porcentaje de su pase por tres años.

negocia la compra de un porcentaje de su pase por tres años. El Sporting San Miguelito y el Saprissa podrían dividir las ganancias de la transferencia al 50%.