¿Por qué no juega Aurélien Tchouaméni en Francia vs. Marruecos por los cuartos del Mundial 2026?

La ausencia del mediocampista del Real Madrid llamó la atención en la previa de un duelo decisivo para Francia ante Marruecos por la Copa del Mundo.

Francia se enfrenta a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de esta instancia. El equipo de Didier Deschamps llega como candidato, con Kylian Mbappé como principal figura y con la obligación de superar a un rival que ya demostró que puede competir de igual a igual contra cualquiera.

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En la previa, muchos esperaban volver a ver a Aurélien Tchouaméni en el once inicial de Francia, pero esto no sucederá. El mediocampista del Real Madrid no aparece desde el arranque ante los norafricanos y su ausencia genera sorpresa entre los fanáticos galos.

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¿Por qué no juega Tchouaméni?

Tchouaméni no juega como titular por una molestia muscular en la zona del aductor. El volante ya venía arrastrando ese problema físico y había quedado al margen del partido anterior de Francia ante Paraguay, por lo que Deschamps decidió manejarlo con cautela.

Tchouaméni todavía no está recuperado al 100% (Getty Images).

La idea del cuerpo técnico francés es no arriesgarlo si no está al 100%. Aunque había expectativa por su recuperación, el seleccionador optó por no forzar su regreso desde el inicio.

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¿Quién reemplaza a Tchouaméni?

El encargado de ocupar su lugar es Manu Koné, quien vuelve a meterse en la mitad de la cancha francesa. El mediocampista de la Roma acompaña a Adrien Rabiot en el doble pivote y le da a Francia despliegue, presión y recorrido para intentar sostener el ritmo ante Marruecos.

El XI de Francia, sin Tchouaméni (Selección Francia).

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Koné ya había reemplazado a Tchouaméni en el cruce frente a Paraguay y volvió a ganarse la confianza de Deschamps para este partido. Mientras tanto, Tchouaméni queda como una alternativa para el segundo tiempo, siempre y cuando su condición física le permita sumar minutos si el duelo lo demanda.