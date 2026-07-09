FIFA lo exige: el dinero que Saprissa deberá pagarle a Liberia para fichar a Sebastián Padilla

Saprissa tiene que pagar un monto de manera obligatoria si quiere quedarse con los servicios de Padilla.

Después de la licencia que perdió el Municipal Liberia para participar en la máxima categoría, se incrementó el interés de los equipos de la Liga Promérica en sus jugadores para que continúen compitiendo en la Primera División y no sean parte del descenso.

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Uno de los que más deseo genera es Sebastián Padilla, mediocampista de 21 años que está en el radar del Deportivo Saprissa desde hace varios meses. Ahora, con esta noticia que estalló en los últimos días, el Monstruo quiere anticiparse a posibles competidores.

Para quedarse con su ficha, el cuadro tibaseño deberá abonar una cifra pese a que los jugadores de Liberia quedarán en libertad de acción. Además del contrato del futbolista, Saprissa está obligado a pagar por los derechos de formación, algo que exige la reglamentación de la FIFA.

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Saprissa debe pagarle a Liberia los derechos de formación

Padilla surgió de la cantera liberiana, por lo que todo irá a sus arcas en caso de unirse a un nuevo club. Según la información que dio a conocer el periodista Ferlin Fuentes, el monto que los morados deben abonar está entre los ₡12 millones y ₡15,5 millones.

Con este dinero, Saprissa podrá hacerse de los servicios de Sebastián Padilla y no tendrá que pagar ningún monto por la transferencia. Todo indica que está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del equipo de Hernán Medford.

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Días atrás, Saprissa disputó un partido amistoso con Liberia en el que los capitanes morados habrían dialogado con Padilla precisamente para convencerlo de mudarse a San Juan de Tibás. Ahora con este problema que tienen los Coyotes con la licencia, las posibilidades aumentan.

En resumen

Deportivo Saprissa busca fichar al mediocampista Sebastián Padilla de 21 años tras descenso de Liberia.

busca fichar al mediocampista de 21 años tras descenso de Liberia. Saprissa pagará entre ₡12 millones y ₡15,5 millones por derechos de formación de Padilla.

por derechos de formación de Padilla. El futbolista podría convertirse en el nuevo refuerzo del equipo de Hernán Medford.