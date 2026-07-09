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Mercado de fichajes

“Opción en el exterior”: Saprissa ya eligió qué extranjero se irá del club en este mercado de fichajes

Saprissa dejará ir a uno de sus extranjeros a semanas de comenzar la nueva temporada.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los tibaseños pierden un delantero.
© La Nación / Saprissa.Los tibaseños pierden un delantero.

A pocas semanas de comenzar el campeonato nacional de la Liga Promérica, en el Deportivo Saprissa están definiendo lo que será la planilla de cara a la nueva temporada. Con varios movimientos en el mercado de fichajes, el Monstruo se queda sin uno de sus delanteros.

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Según la última información del periodista Kevin Jiménez, Tomás Rodríguez se irá de Saprissa y continuará su carrera fuera de Costa Rica. “Tiene una opción en el exterior que esperan formalizar en los próximos días“, aseguró sobre el futuro del panameño.

De esta manera, Hernán Medford perdería a uno de sus delanteros favoritos para disputar la nueva temporada. Si bien es una mala noticia para el Monstruo, también hay que aclarar que su salida significa que no habrá más problemas con el cupo de extranjeros.

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Saprissa no tendrá más problemas con el cupo de extranjeros

Saprissa tenía hasta el momento seis extranjeros en su planilla. Por eso, se veía obligado a cortar a uno de ellos. Este movimiento de Rodríguez le genera una mayor tranquilidad a Erick Lonnis, que podrá contar con los otros cinco foráneos del equipo.

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Bancy Hernández, Mariano Torres, Fidel Escobar, Newton Williams y Luis Paradela son los que se mantendrán en el club para ser parte del Apertura 2026. Con respecto al 9 morado, aún no trascendió a qué equipo irá.

Días atrás, se dio a conocer que Rodríguez recibió el interés desde un equipo grande de Colombia y también de otro de Asia, que invertiría mayor dinero en su contratación. Cabe destacar que su ficha pertenece al Sporting San Miguelito.

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