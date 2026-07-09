Si Marruecos le gana a Francia: contra quién y cuándo juega las semifinales del Mundial 2026

A Marruecos le espera un escenario complejo si logra derrotar este jueves a Francia, el rival más difícil de su lado del cuadro en el Mundial 2026.

Marruecos tiene otra cita enorme en el Mundial 2026. Este jueves 9 de julio, la selección africana enfrenta a Francia por los cuartos de final y buscará dar un nuevo golpe para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

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Si los Leones del Atlas eliminan a los franceses, jugarán las semifinales contra el ganador de España vs. Bélgica. Sería otro paso histórico para una selección que ya sabe lo que significa llegar lejos en una Copa del Mundo y que ahora quiere volver a instalarse en una instancia decisiva.

España o Bélgica, el rival de Marruecos si elimina a Francia

Si Marruecos le gana a Francia, avanzará a las semifinales del Mundial 2026 y enfrentará al vencedor de España vs. Bélgica. Dicho cruce se jugará mañana, viernes 10 de julio, en Los Angeles Stadium.

Por eso, los marroquíes todavía no conocen el nombre exacto de su posible rival, pero sí saben que, si superan a los pupilos de Didier Deschampions, tendrán por delante otra prueba durísima ante una potencia europea.

ver también Quién es el DT de Marruecos que enfrenta a Francia en el Mundial 2026

España viene de derrotar 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo, mientras que Bélgica volvió a ganar confianza en la fase decisiva tras imponerse 4-1 al último anfitrión del torneo que quedaba en pie, Estados Unidos.

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Cuándo y dónde jugaría Marruecos las semifinales del Mundial 2026

La semifinal entre el ganador de Francia vs. Marruecos y el vencedor de España vs. Bélgica se jugará el martes 14 de julio, en el Dallas Stadium.

El encuentro está programado para las 6:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 7:00 p.m. de Panamá.

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El ganador de ese partido se clasificará a la final del Mundial 2026. Para esa instancia todavía falta mucho, pero su rival saldría entre Argentina, Suiza, Inglaterra y Noruega.

Marruecos, ante otra oportunidad histórica

Marruecos vuelve a estar frente a un partido que puede marcar época. Después de alcanzar las semifinales en Qatar 2022, el equipo africano tiene la posibilidad de repetir una campaña notable y volver a quedar a un paso de la final.

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El rival tiene un peso especial. Francia fue justamente la selección que los frenó en las semifinales del pasado Mundial al derrotarlos 0-2. Por eso, este partido no solo vale un lugar entre los cuatro mejores: también ofrece una chance de revancha deportiva.

Si los marroquíes consiguen eliminar a Francia, confirmará otra vez que ya no es una sorpresa, sino una selección instalada entre las grandes protagonistas del fútbol mundial.

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