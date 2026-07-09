Saprissa quiere concretar más fichajes después de lo ocurrido con Liberia y la licencia que le negaron desde la Fedefútbol.

El Deportivo Saprissa es uno de los equipos que mayor provecho le quiere sacar al difícil momento que atraviesa el Municipal Liberia. Los Coyotes perdieron su licencia y no podrán jugar la Primera División en la próxima temporada, por lo que todos sus futbolistas quedarían libres.

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Teniendo en cuenta que el Monstruo no debe pagarle a Liberia por una transferencia y sólo debe ponerse de acuerdo con los jugadores, hay tres nombres de los Aurinegros que le interesan al conjunto que comanda Hernán Medford.

Uno ya es conocido. Es el caso de Sebastián Padilla, jugador que está en la carpeta de los morados desde hace varios meses. En un amistoso de pretemporada en el que jugaron Saprissa y Liberia, los referentes morados dialogaron con el joven de 21 años para tentarlo.

ver también “Opción en el exterior”: Saprissa ya eligió qué extranjero se irá del club en este mercado de fichajes

Saprissa también quiere a Antonny Monreal y Shawn Johnson

Los otros dos que están en el radar de Saprissa, según la información de La Voz Saprissista, son Antonny Monreal y Shawn Johnson. El portero de 31 años fue uno de los mejores en el último certamen y ayudaría a que Saprissa pudiera pensar en una posible venta de Abraham Madriz, quien tiene un gran futuro por delante.

Monreal sumaría experiencia al arco morado.

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Con respecto a Johnson, es un perfil que gusta en el equipo tibaseño. El lateral derecho también fue de lo más destacable en el Clausura 2026 con los Coyotes y entre todos los de su puesto.

El lateral derecho es uno de los puestos en los que Saprissa tiene mayor falencia. El titular en el último campeonato fue Gerald Taylor, quien fue expulsado en la final contra Herediano por un gesto obsceno. Fue una roja más en otro partido decisivo, lo que colmó la paciencia del club y los aficionados. Por eso, Johnson sería clave para Hernán Medford.

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Johnson es uno de los más solicitados.

En resumen

El Deportivo Saprissa busca fichar a tres futbolistas libres del Municipal Liberia para la próxima temporada.

busca fichar a tres futbolistas libres del Municipal Liberia para la próxima temporada. El mediocampista Sebastián Padilla , de 21 años, es pretendido por el conjunto morado desde hace meses.

, de 21 años, es pretendido por el conjunto morado desde hace meses. Los futbolistas Antonny Monreal y Shawn Johnson son los otros dos refuerzos que interesan a Saprissa.