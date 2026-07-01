La limpieza de Saprissa se cobra una nueva víctima pero Hernán Medford aún no decidió entre dos figuras: “Solo uno seguirá”

Saprissa se encuentra en un momento clave de la conformación de su plantel.

A pocos días del inicio de una nueva temporada, Deportivo Saprissa continúa afinando los últimos detalles de su plantel con el objetivo de volver a ser protagonista en la lucha por los títulos. Aunque la planificación deportiva avanza, la dirigencia y el cuerpo técnico todavía deben resolver una situación que marcará la conformación definitiva del equipo.

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La reciente renovación de contrato del delantero panameño Newton Williams cambió el panorama en el conjunto morado. Sin embargo, la lesión sufrida por el atacante dejó al club con un total de seis extranjeros en su plantilla, una cifra que obliga a la institución a tomar una decisión para cumplir con la normativa vigente antes del arranque del campeonato.

Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, los principales candidatos

El principal dilema para la Junta Directiva y el entrenador Hernán Medford pasa por definir cuál de los futbolistas extranjeros dejará la institución. De acuerdo con el panorama actual, los principales candidatos son los panameños Fidel Escobar, defensor central, y Tomás Rodríguez, atacante que también ha despertado interés en el mercado internacional.

Erick Lonnis, confirmó que ambos jugadores han recibido seguimiento desde el extranjero y que no se descarta una negociación en las próximas semanas. “Ya hemos tenido ofrecimientos de clubes y agentes de diferentes partes del mundo. Posiblemente, dependiendo del desempeño que vayan teniendo en el Mundial, vamos a tener que enfrentar algunas negociaciones por Tomás Rodríguez y por Fidel Escobar“, aseguró el dirigente.

Tanto Escobar como Rodríguez formaron parte de la Selección de Panamá durante el Mundial 2026, aunque su participación fue limitada y con escaso protagonismo. Esa situación redujo su exposición internacional y podría influir en el valor de mercado de ambos futbolistas, complicando las opciones de una transferencia inmediata.

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Saprissa mantiene abiertas las conversaciones y analiza todas las alternativas para resolver el exceso de extranjeros antes del inicio del torneo. La decisión será clave para el proyecto deportivo encabezado por Hernán Medford, que busca conformar un equipo competitivo y devolver al conjunto morado a la pelea por los campeonatos.