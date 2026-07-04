Erick Lonnis confirma 5 nuevos refuerzos para Hernán Medford en Saprissa: quiénes son y cómo juegan

Además de presentar oficialmente a Andrey Soto y Keyshwen Arboine, Saprissa anunció la promoción de cinco grandes promesas al primer equipo para el Torneo Apertura 2026.

En la conferencia de prensa que tuvo lugar el viernes 3 de julio, el Deportivo Saprissa no solo les dio la bienvenida de forma oficial a los dos fichajes que cerró en lo que va del mercado, Andrey Soto y Keyshwen Arboine, sino que además dejó una gran sorpresa para su afición.

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La directiva tibaseña anunció que las filas del técnico Hernán Medford se verán reforzadas de cara al Torneo Apertura 2026 con cinco prometedores juveniles del Centro Deportivo “Beto” Fernández.

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El encargado de comunicar la noticia fue Erick Lonnis, quien aseguró ante los micrófonos: “Hemos venido trabajando como institución en los últimos 12 meses conformando una planilla competitiva, equilibrada y que honre los principios de esta institución, encabezada por Ricardo Saprissa y Beto Fernández, quienes nos crearon el deber y la obligación de darle oportunidad a nuevos valores. Estamos muy contentos de tener una planilla joven competitiva y con mucha proyección nacional e internacional“.

Los cinco juveniles que fueron promovidos al primer equipo morado (Saprissa).

¿Quiénes son los 5 juveniles morados que se unen al primer equipo?

Carlos Fabricio Urbina Centeno (Mediocampista): Con apenas 16 años (nacido el 12 de septiembre de 2009 en San José), este volante de 1,83 metros es uno de los prospectos más interesantes de la categoría U17 del Monstruo. Su talento ya le ha valido múltiples convocatorias a las selecciones menores.

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Ian James O’Rourke González (Portero): Guardameta de 18 años (nacido el 9 de mayo de 2008 en Goicoechea) y 1,84 metros de estatura. Tiene una particularidad llamativa: además de ser tico, posee nacionalidad estadounidense y ascendencia irlandesa. Actualmente es el portero de la Selección U20 de Costa Rica.

Ian O’Rourke tiene ascendencia irlandesa (Saprissa).

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Thiago Cordero González (Defensa Central): Zaguero de 17 años (nacido el 20 de junio de 2009 en San José) y 1,80 metros. Lleva el ADN tibaseño en la sangre, ya que es hijo del histórico capitán morado Víctor Cordero y hermano de Julen Cordero. Thiago fue el capitán de la Selección Sub-17 en el reciente Mundial de la categoría y ya ha tenido roce en pretemporadas con el primer equipo.

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Matías Elizondo (Mediocampista Ofensivo): Jugador de 18 años (nacido el 30 de diciembre de 2007 en San José) y 1,68 metros de estatura. Ya fue tomado en cuenta para el primer equipo durante la pasada temporada, donde sumó sus primeros minutos oficiales con el uniforme morado en el marco del Torneo de Copa, dejando muy buenas sensaciones.

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José Gabriel Carvajal (Lateral Derecho): Con 21 años (nacido el 12 de febrero de 2005 en San José) y 1,78 metros de estatura, es el mayor del grupo. El carrilero ha estado formándose en la institución morada desde el 2015. Cuenta además con un importante rodaje tras haber sumado experiencia jugando para el Uruguay de Coronado.

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