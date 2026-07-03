“Oferta en el exterior”: El futuro de Fidel Escobar comienza a definirse pero la última palabra no la tiene Erick Lonnis

Escobar tiene todo preparado para quedarse en Saprissa ante una decisión que viene del exterior.

A pocos días del inicio de la nueva temporada, Deportivo Saprissa continúa trabajando en los últimos ajustes de su plantilla con el objetivo de volver a competir por los títulos. Sin embargo, la dirigencia morada todavía debe resolver una situación que marcará el cierre del mercado, luego de quedar con seis futbolistas extranjeros tras la renovación de Newton Williams, quien posteriormente sufrió una lesión.

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La principal decisión pasa por definir qué jugador foráneo dejará la institución para cumplir con el reglamento. En un principio, los nombres que encabezaban la lista eran Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, aunque el panorama ha cambiado en las últimas horas. Todo apunta a que el defensor panameño continuará formando parte del plantel de Hernán Medford, mientras que el futuro del delantero sigue rodeado de incertidumbre.

El contrato de Tomás Rodríguez condiciona cualquier negociación

Más allá del interés que ha despertado Tomás Rodríguez en el mercado internacional, el principal obstáculo para definir su futuro está en su situación contractual. En las últimas horas surgieron versiones desde Panamá que apuntan a una posible salida del atacante, pero existe un aspecto que podría retrasar cualquier movimiento.

Según han informado medios ticos, la ficha deportiva de Tomás Rodríguez pertenece al Sporting San Miguelito, por lo que Saprissa no puede tomar una decisión unilateral sobre una eventual venta, préstamo o cambio de equipo. Este punto convierte al club panameño en un actor fundamental dentro de cualquier negociación que pueda desarrollarse durante el mercado de fichajes.

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En ese sentido, cualquier operación relacionada con el futuro de Rodríguez deberá contar con el visto bueno del Sporting San Miguelito, además del consentimiento del propio futbolista. Esto significa que la continuidad, una transferencia o una salida anticipada dependerán de un acuerdo entre las tres partes involucradas, una condición que mantiene a la dirigencia morada a la expectativa.

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Mientras Saprissa busca resolver el exceso de extranjeros antes del arranque del campeonato, el caso de Tomás Rodríguez se perfila como uno de los más complejos del plantel. El contrato del delantero y la propiedad de sus derechos deportivos serán determinantes para definir si continúa vistiendo la camiseta morada o si emprende un nuevo desafío en otro equipo durante las próximas semanas.