Todo Saprissa sorprendido con la noticia sobre Erick Lonnis que impacta en el futuro de Mariano Torres: “No sería lo mejor”

Desde Saprissa volvieron a referirse a la renovación de Mariano Torres, quien finaliza contrato en diciembre.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Uno de los grandes temas que inquieta al saprissismo es el futuro de su gran ídolo y capitán, Mariano Torres. A sus 38 años, el volante sigue siendo el único jugador capaz de darle algo diferente a un apagado Deportivo Saprissa.

El contrato del argentino finaliza en diciembre, mes en el cual también concluirá el ciclo de Juan Carlos Rojas como presidente de Horizonte Morado. La decisión del todavía jerarca de los tibaseños ya está tomada. Pero con Torres, la situación sigue inconclusa.

Como su inminente salida no hace más que aumentar las dudas sobre qué pasará con el argentino, Rojas salió a hablar en el programa “120 Minutos” y dejó una definición tajante.

El futuro de Mariano Torres, en manos de Erick Lonnis

Juan Carlos Rojas le llevó calma a los morados al confirmar que el tema Mariano Torres lo llevará Erick Lonnis, líder del Comité Deportivo: “La realidad es que las decisiones deportivas quedan en manos de Erick, sobre los que van a continuar. No sería lo mejor o más correcto que yo, que voy de salida, tome decisiones que pasan más allá de diciembre, pero por supuesto voy a dar mi opinión”.

Tiene más de 23 millones de seguidores y enloqueció con el golazo de Mariano Torres para Saprissa: “Me lo tienes que explicar”

Tiene más de 23 millones de seguidores y enloqueció con el golazo de Mariano Torres para Saprissa: “Me lo tienes que explicar”

“Tengo mucha experiencia, tengo una gran relación con Mariano. La decisión de Mariano en realidad no pasa por nosotros, será de él, de cómo se sienta él, así lo he dicho yo. Si pasa por mí, lo renovaríamos. Esa es la ida, sin duda, pero siempre es una decisión que Mariano ha dicho que tomará una vez concluido el torneo”, manifestó el presidente de Saprissa.

Y cerró el tema manteniendo la postura que ha tenido en los últimos años con el 20: Es un gran ídolo y ha dejado huella. Aunque bueno, en esto del fútbol y de la vida todo tiene sus ciclos y sus etapas que se cierran. Ojalá la de Mariano dure un poquito más, pero eso está por verse”.

