El futuro de Mariano Torres: Saprissa se pronuncia sobre la renovación del ídolo con una contundente respuesta

Mariano Torres se ha consolidado como un auténtico referente del Deportivo Saprissa, ganándose el respeto y el cariño de la afición morada. Pero uno de los temas que ha estado sobre la mesa en los últimos meses es qué pasará con su futuro en el club.

A lo largo de su trayectoria con el Deportivo Saprissa, ha dejado una huella imborrable gracias a su constancia, compromiso y capacidad de liderazgo, siendo parte clave en múltiples conquistas y en la identidad competitiva del equipo.

¿Qué se dijo en Saprissa sobre el futuro de Mariano Torres?

Desde una encuesta realizada en el canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica Saprissa sobre el futuro de Mariano Torres, la respuesta de los aficionados fue contundente. La mayoría de los seguidores morados manifestaron su deseo de que el club le ofrezca un contrato hasta que decida retirarse

En total, 897 personas votaron por mantenerlo hasta su retiro, mientras que 104 optaron por una renovación de un año más y 102 consideraron que ya era momento de darle espacio a las nuevas generaciones.

Dichos resultados confirman que Mariano Torres sigue siendo una figura indispensable para la afición saprissista, que lo ve no solo como un referente futbolístico, sino también como un símbolo de identidad y entrega en el club tibaseño.

La situación de Mariano Torres.

El futuro de Mariano Torres en el Deportivo Saprissa sigue generando incertidumbre entre los aficionados morados.

A pesar de ser uno de los futbolistas más emblemáticos y respetados del club, su contrato vence en diciembre de 2025 y aún no se ha confirmado si extenderá su vínculo o si optará por buscar nuevos desafíos.