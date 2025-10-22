No solo se irá de Saprissa: Juan Carlos Rojas confirma la fuerte decisión que tomó con su futuro y repercute en Costa Rica

Deportivo Saprissa atraviesa horas movidas desde que Juan Carlos Rojas anunció súbitamente su salida de la presidencia de Horizonte Morado S.A. La decisión la venía meditando hace tiempo, pero no fue hasta este martes 21 de octubre que se materializó.

El empresario de 53 años seguirá al mando del club hasta el mes de diciembre. Por lo que sueña con despedirse a lo grande tras haberle vendido la totalidad de sus acciones a Alan Kelso: conquistando el Torneo Apertura 2025, que sería el decimosegundo título nacional de su gestión.

Sin embargo, este no es el único puesto vinculado al fútbol costarricense al que renunciará antes de fin de año. Rojas también integra el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) y representa a la Unafut (Unión de Clubes de la Primera División de Costa Rica) ante el mismo.

Juan Carlos Rojas no solo se irá de Saprissa

Rojas le confirmó al programa 120 Minutos de Radio Monumental que “a partir de diciembre me desvinculo de la junta directiva del Saprissa y, por lo tanto, también de la Unafut“.

Sí, en cambio, tiene dudas con respecto a su cargo en la Federación. “Tendré que decidir —aún no lo he hecho— si continuaré en el Comité Ejecutivo. De seguir, sería ciertamente solo hasta el final de este periodo. Creo que esta decisión representa una desvinculación mía de las instancias formales del fútbol. Siempre seguiré, ahora, con otro sombrero maravilloso: el de aficionado, de ir al estadio y a todos los que pueda”, expresó.

“Si alguien me pide cualquier tipo de consejo, con mucho gusto lo daré. Son 14 años de haber dejado muchísima sangre, sudor, estrés y aprendizaje. Una vinculación formal hacia adelante, por ahora, no la veo. La vida es de etapas y uno nunca sabe las vueltas que puede dar“, afirmó el Director 1 del Comité Ejecutivo, quien fue reelecto hasta 2027.

Cuando le pusieron el ejemplo de Silvia Bolaños, que renunció a la presidencia de Puntarenas FC pero sigue en la Federación como tesorera, Rojas sentenció: “Aún no he tomado la decisión. Por un lado, uno puede decir que sí, que hay un deber de continuar hasta el final en ese caso. Aunque, por otro lado, si tengo muchos compromisos quiero ser justo. Y si hubiese otra persona con más tiempo, es algo que puedo valorar”.