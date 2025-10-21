Por fuera de Herediano: Marcel Hernández anuncia la decisión que puede cambiar su futuro y así lo comunicó

El futuro de Marcel Hernández parece estar tomando un nuevo rumbo, lejos del Club Sport Herediano, según lo que el propio delantero dio a entender recientemente.

A través de sus redes sociales, el futbolista compartió un mensaje que generó reacciones entre los aficionados, en donde el delantero cubano sigue enfocado en abrir nuevos horizontes.

¿Cuál es la nueva decisión de Marcel Hernández lejos de Herediano?

El delantero cubano Marcel Hernández sorprendió a sus seguidores al presentar su nuevo emprendimiento fuera de las canchas: Nine Sports Bar.

Marcel Hernández – Herediano

Según lo compartido en las redes oficiales del local, el sitio ofrecerá una experiencia completa con mixología, buena comida y un ambiente vibrante, ideal para quienes buscan disfrutar de noches diferentes.

Dicho anuncio de Marcel Hernández con Nine Sports Bar, ha generado expectativa, pues se presenta como una propuesta moderna y sofisticada, pensada para combinar entretenimiento y gastronomía en un solo lugar.

Marcel Hernández en sus redes sociales

Otros emprendimientos de Marcel Hernández lejos de Herediano

AF Lankester 1943 – Propietario de club

Marcel Hernández también ha demostrado su visión empresarial en el ámbito deportivo. En diciembre de 2023, el delantero cubano se convirtió en copropietario del AF Lankester 1943, un club con sede en Cartago que compite en la Primera División de Linafa, la tercera categoría del fútbol costarricense.

MH Sport – Marca de ropa deportiva

Otro de los proyectos destacados de Marcel Hernández es MH Sport, su propia marca de ropa deportiva lanzada a finales de 2020. La línea, enfocada en la indumentaria profesional y de alto rendimiento, logró posicionarse rápidamente dentro del fútbol costarricense gracias a su calidad y diseño