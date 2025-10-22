Tras los pasos de Thomas Christiansen: El Bolillo Gómez sorprende con su decisión a pocas semanas de la Eliminatoria Mundialista

El director técnico de la Selección de El Salvador, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, se hizo presente en el Estadio Cementos Progreso para observar el duelo entre las selecciones Sub-20 de El Salvador y Guatemala, correspondiente a los Juegos Centroamericanos 2025. Su presencia no pasó desapercibida, ya que el experimentado entrenador busca seguir de cerca el desarrollo de las nuevas generaciones del fútbol salvadoreño.

ver también Erick Dowson lo borró de La Selecta, pero decidió ofrecerse al Bolillo Gómez mientras se juega el boleto al Mundial 2026: “Quiero jugar”

Acompañado por su asistente técnico Edgar “el Panzer” Carvajal, así como por miembros de la Comisión de Regularización de la FESFUT y el asesor de selecciones juveniles Eduardo Lara, el estratega cafetero aprovechó la oportunidad para evaluar el rendimiento de los jóvenes futbolistas que podrían integrar a futuro las categorías mayores de la Selecta. La observación directa en un torneo internacional le permite al cuerpo técnico medir el nivel competitivo y la madurez de las promesas nacionales.

El “Bolillo” ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés en fortalecer la estructura de selecciones menores, convencido de que el crecimiento del fútbol salvadoreño pasa por una planificación que una a todas las categorías bajo un mismo estilo de juego. En ese sentido, su visita refuerza el compromiso de la FESFUT con la formación de talentos que puedan ser piezas clave en el mediano plazo.

Más allá de la simple observación, el técnico colombiano busca construir una base sólida de jugadores jóvenes que puedan dar el salto a la selección absoluta, sobre todo pensando en el proceso de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf rumbo al 2026. “Queremos jugadores que tengan hambre, que se formen bien y que representen al país con carácter”, ha señalado en ocasiones anteriores el entrenador.

El Bolillo Gómez tras los pasos de Thomas Christiansen

Llama la atención que Hernán Gómez no fue el único seleccionador nacional presente en Guatemala durante estos días. También se encuentra en territorio chapín el técnico de Panamá, Thomas Christiansen, aunque por motivos distintos: el estratega danés llegó para supervisar la logística del duelo eliminatorio entre Panamá y Guatemala, que se disputará próximamente en el Estadio El Trébol.

ver también A todo o nada: Thomas Christiansen sorprende a Guatemala con una importante decisión en Panamá para clasificar al Mundial 2026

La coincidencia de ambos técnicos en suelo guatemalteco demuestra la intensidad del momento regional y la importancia de seguir de cerca el rendimiento de sus representativos. Mientras El Salvador apuesta al trabajo de sus juveniles, Gómez continúa trazando su ruta hacia un proyecto que devuelva competitividad y orgullo a la Selecta Nacional.

Publicidad