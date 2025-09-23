Todo Saprissa consternado por la última noticia sobre la continuidad de David Guzmán en el equipo

La afición del Deportivo Saprissa se mantiene a la expectativa luego de que surgieran dudas sobre la continuidad de David Guzmán en el club.

El mediocampista, referente del equipo en los últimos años, habló recientemente sobre su situación contractual y sus palabras generaron incertidumbre dentro del entorno morado.

ver también “No hay mucho que hacer”: exponen el problema en Saprissa que puede provocar la salida de dos referentes de Vladimir Quesada

¿Qué se sabe sobre la continuidad de David Guzmán en Saprissa?

David Guzmán dejó en claro que, de momento, no existe un acuerdo para su renovación con el Deportivo Saprissa. El volante reconoció que hubo conversaciones iniciales, pero señaló que su contrato finaliza en diciembre y que prefiere mantener la calma, enfocándose únicamente en su desempeño dentro del terreno, según lo compartió el periodista Estefan Monge.

Publicidad

Publicidad

“Al día de hoy no. Hubo unas conversaciones, pero después de ahí estoy enfocado en lo que debo hacer. Mi contrato terminará en diciembre. Esperaremos con calma“, comentó David Guzmán sobre su renovación.

David Guzmán – Deportivo Saprissa

Publicidad

Pero a pesar de la incertidumbre, Guzmán mostró su compromiso con la institución morada, asegurando que ama al club y que entiende lo que significa estar en momentos buenos y en los no tan buenos.

Publicidad

La prioridad de David Guzmán en Saprissa

Destacó que su prioridad hoy es apoyar al equipo y mantenerse de la mano con Saprissa, dejando abierta la posibilidad de que más adelante se concrete una decisión respecto a su continuidad.

Publicidad

“Uno tiene que ser bastante inteligente. Yo amo a la institución, sé lo que es estar en momentos buenos y no tan buenos. Al día de hoy lo que tengo que hacer es apoyar y estar de la mano con la institución“, puntualizó Guzmán.