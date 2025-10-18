Frente a las cámaras: Keylor Navas y Sergio Ramos desatan la locura del Real Madrid con un gesto que da la vuelta al mundo

El histórico defensor español Sergio Ramos, hoy jugador del Monterrey, y el legendario guardameta costarricense Keylor Navas, actual portero de Pumas, protagonizaron un emotivo reencuentro previo al duelo de la Jornada 13 de la Liga MX entre Rayados y Universitarios en el Estadio BBVA.

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que ambos exjugadores del Real Madrid se cruzaron en los túneles del estadio, intercambiaron algunas palabras y se fundieron en un fuerte abrazo antes de salir al campo.

Locura merengue por el reencuentro más esperado

Las imágenes no tardaron en viralizarse: cientos de fanáticos merengues celebraron el saludo en redes sociales, recordando una de las tantas épocas doradas del club blanco.

Es que el reencuentro entre Ramos y Keylor evoca los años en los que el Real Madrid dominó Europa como nunca se había visto,con estas dos leyendas como pilares en la defensa y el arco.

La dupla que marcó una era en la Casa Blanca

El portero costarricense llegó al Real Madrid en 2014, tras su brillante paso por el Levante, y permaneció hasta 2019. Durante esos cinco años compartió vestuario con el zaguero español, formando una de las duplas más sólidas de la historia. Juntos, Keylor y Ramos levantaron múltiples títulos, entre ellos el histórico tricampeonato de la UEFA Champions League conseguido entre 2016 y 2018.

En total, estos ídolos del madridismo coincidieron en 121 partidos oficiales y 10.552 minutos de juego, con un promedio de 2,26 puntos por encuentro, cifras que reflejan la solidez que ambos aportaron al conjunto merengue.

Aunque la etapa de Keylor Navas en el club fue más corta, la de Sergio Ramos se extendió por 16 años: llegó al Real Madrid en 2005 y se marchó en 2021 rumbo al Paris Saint-Germain, donde curiosamente volvió a coincidir con el arquero.