La decisión que toma Municipal con la que toma ventaja con respecto a Comunicaciones para el Clásico 335

Municipal cerró su preparación este sábado en el estadio Manuel Felipe Carrera, de cara al partido ante Comunicaciones en la edición 335 del Clásico Nacional de Guatemala y en el que buscarán seguir siendo líderes de la tabla, pero también aumentar la crisis del rival que está en la parte baja de la clasificación.

Los escarlatas tuvieron un día bastante emotivo con la presencia de sus aficionados que llegaron a darle el tradicional banderazo a su estadio, para poder incentivar a sus jugadores a poder tener un triunfo en el campo de los albos, pero también se tomó una decisión con la que se busca sacar ventaja.

Municipal se concentra

Después del entrenamiento el plantel de jugadores y cuerpo técnico de los rojos abordó el bus que los trasladó a un hotel de la zona 15 capitalina, en el que se quedarán concentrados de cara al compromiso en el que intentarán superar a su acérrimo rival y seguir firmes con su objetivo.

Por otra parte, se confirmó la convocatoria en la que sin duda resalta la ausencia de Rudy Muñoz que tuvo un desgarro muscular y que lo dejará fuera de las canchas por dos semanas, esto después de haber estado con la Selección de Guatemala.

Convocatoria de Municipal para enfrentar a Comunicaciones

Porteros: Kenderson Navarro y Braulio Linares

Defensas: José Mena, Yunior Pérez, Aubrey David, Carlos Estrada, Cristian Jiménez, Nicolás Samayoa, José Morales y Darwin Torres.

Volantes: Pedro Altán, John Méndez, Rodrigo Saravia, Cristian Hernández, Rudy Barrientos, Yasnier Matos y Jonathan Franco.

Delanteros: Eddie Hernández, César Archila y José Martínez