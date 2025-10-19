Mariano Torres fue uno de los jugadores que más críticas negativas se llevó después de la derrota del Deportivo Saprissa contra la Liga Deportiva Alajuelense. El capitán morado tuvo influencia en el resultado final y no fue perdonado por la afición.

El mediocampista argentino no tuvo el rendimiento esperado y recibió una dura sentencia desde Saprissa. Torres participó directamente en la jugada del segundo gol de Kenyel Mitchell con un pase fallido que le permitió a Alajuelense iniciar el contragolpe del 2-0 definitivo.

La dura crítica que recibe Mariano Torres en Saprissa que nadie esperaba

La cuenta Nación Morada le dedicó un puntaje de tres puntos sobre diez y lo sentenció de la siguiente manera: “El peor clásico de Mariano desde que llegó a Costa Rica. Un error GROSERO suyo nos cuesta el 2º gol, y no supo manejar al equipo. La frustración pudo con él, y no logró adaptarse al juego“.

Sobre el sexto minuto de la segunda parte, Mariano Torres llevaba el balón cerca del área de Alajuelense. Justamente al que le cayó el pase mal dado del capitán morado fue a Kenyel Mitchell, quien comenzó el contragolpe y luego lo finalizó con una gran definición.

En el primer gol de Alajuelense, se repitió la misma situación. Saprissa llevaba el balón cerca del área rival y terminó regalándolo para el contraataque de los locales. En este caso, Gustavo Herrera se la terminó dando a Guillermo Villalobos, quien luego asistió a Mitchell.

¿Qué dijo Mariano Torres tras la derrota de Saprissa ante Alajuelense?

“Nos sirve para lo que viene. Ya sabemos el trabajo que ellos hacen en que son buenos y debemos corregir para que no nos pase en el futuro. Debemos ser más contundentes, tener más claridad en los últimos metros y además, no supimos definir las jugadas nuestras de buena forma y ellos nos contragolpearon muy bien”, aseguró el capitán de Saprissa.