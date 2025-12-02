“Amenazan con no jugar”: Alajuelense se mantiene en vilo por el grave conflicto que Machillo Ramírez no vio venir

Hoy, todos los focos de Liga Deportiva Alajuelense están puestos en la definición de la Copa Centroamericana ante Xelajú, que tendrá lugar este miércoles 3 de diciembre en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala.

Sin embargo, una vez finalizado el duelo por el título regional, los manudos tienen programado cerrar la fase regular del Torneo Apertura 2025 visitando a AD San Carlos el próximo sábado 6 de diciembre. El problema es que ese partido podría nunca llegar a jugarse.

¿Qué está pasando en Ciudad Quesada?

A lo interno del camerino norteño existe una enorme preocupación: los jugadores aseguran llevar dos meses sin recibir sus salarios. Algunos de los futbolistas dirigidos por Walter “Paté” Centeno incluso afirman estar atravesando momentos de necesidad debido a la falta de pago.

Continúan los atrasos salariales en San Carlos (Foto: AD San Carlos).

Con la llegada de fin de mes, los jugadores esperaban que se cumpliera el acuerdo alcanzado semanas atrás. Pero, según reveló el medio La Nación, el dinero nunca llegó y la plantilla volvió a quedarse sin respuesta. Esto detonó un nuevo conflicto en Ciudad Quesada.

“Amenazan con no jugar”

Los Toros del Norte tomaron la drástica decisión de volver a declararse en huelga. Incluso, afirman que no se entrenarán hasta que el dinero sea depositado en sus cuentas. “Y si eso no ocurre, amenazan con no jugar el último partido de la fase regular del Torneo de Apertura”, advirtió el citado medio.

Si la huelga se mantiene y el partido no se disputa, Alajuelense (ya clasificado a semifinales y confirmado como primero de la fase regular) recibiría tres puntos automáticos, alcanzando las 40 unidades en la primera ronda bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez.

Para San Carlos, en cambio, el panorama es desolador: el club marcha último en la tabla junto a Guadalupe y, de cara al próximo semestre, deberá pelear con el agua al cuello para evitar el descenso.