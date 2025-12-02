“Para el Machillo Ramírez no cuenta”: revelan la figura de Alajuelense que ya tiene sentenciado su futuro fuera del club

En Liga Deportiva Alajuelense hay un jugador que llegó al club durante el último mercado de fichajes como uno de los movimientos más impactantes del fútbol costarricense, pero que bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez apenas suma unos míseros 81 minutos de juego con el uniforme rojinegro.

Los fanáticos liguistas ya sabrán de quién se habla: Elián Quesada Thorne, la joya de la cantera del Arsenal de Inglaterra que, con 20 años, fue liberado por el conjunto gunner y terminó desembarcando en suelo tico.

El extraño caso de Elián Quesada

Se dice que la barrera idiomática (Quesada tiene raíces ticas, pero nació y se formó en Londres) pudo haber influido en su falta de protagonismo. Otros afirman que el histórico DT rojinegro no lo toma en cuenta porque no fue un jugador que él pidió en el mercado de fichajes, sino un movimiento llevado adelante exclusivamente por la directiva. Y también están quienes aseguran que al anglo–costarricense todavía le falta madurar en los aspectos defensivos del juego.

Elián Quesada no suma minutos en Alajuelense (LDA).

Sea como sea, lo cierto es que Quesada no es ni la tercera opción en el lateral izquierdo para Ramírez: cuando no estuvo Ronald Matarrita jugó John Paul Ruiz, y cuando este último también faltó, el entrenador prefirió improvisar con jugadores fuera de su posición antes que recurrir al ex Arsenal.

“Quesada para el Machillo no cuenta”

Aunque firmó contrato hasta junio de 2027, el panorama de Elián Quesada en Alajuela parece complicarse. Así lo dejó claro el periodista Kevin Jiménez, quien en el programa Seguimos aseguró: “Elián Quesada para el Machillo no cuenta, es sparring, jugador de entrenamientos. Imagino que buscará un préstamo o algo que le permita jugar”.

Además, Jiménez no descarta que John Paul Ruiz también pueda salir. El ex Puntarenas tenía más minutos que Quesada, pero luego del escándalo de indisciplina que protagonizó junto a Creichel Pérez, prácticamente no ha vuelto a aparecer.

“Elián va a buscar salida y no me extrañaría que John Paul Ruiz también. No ha jugado, no ha sido protagonista después de lo que sucedió. Para mí sale uno de los dos porque tiene que haber un jugador suplente”, comentó el periodista.

Falta muy poco para que termine la temporada y será entonces cuando se conozcan las primeras decisiones fuertes del Machillo. Por ahora, todo indica que el futuro de Elián Quesada estará lejos del Morera Soto.