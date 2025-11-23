Unafut lo confirma: Saprissa recibe el mensaje que amenaza con complicar a Alajuelense en la recta final del Apertura 2025

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada terminó quedándose con las ganas de cerrar la noche del sábado como líder parcial del Torneo Apertura 2025 tras igualar 1-1 ante el Club Sport Herediano en el Clásico del Buen Fútbol.

En una jornada muy especial para los morados, que estrenaron su llamativo tercer uniforme y rindieron homenaje a dos símbolos como Mariano Torres y Esteban Alvarado, el equipo de Jafet Soto les arrancó un punto que mantiene al Team con vida, aunque prácticamente conectado a respirador artificial de cara al cierre del certamen.

La confirmación que Saprissa esperaba

Con este empate, Saprissa llegó a 30 puntos, uno menos que Liga Deportiva Alajuelense, líder del torneo, que este domingo recibirá a Sporting FC en el Morera Soto con una oportunidad dorada de amarrar el primer lugar de cara a la fase final. Sin embargo, aunque el Monstruo no pudo escalar a la cima, sí logró otro objetivo clave en La Cueva: asegurar su presencia en semifinales.

La Unafut lo confirmó oficialmente a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “¡Saprissa clasificado a semifinales! Estará en la segunda fase del Apertura 2025 de Liga Promerica.”

El equipo de Vladimir Quesada tiene clarísimo que no puede permitir que Alajuelense, dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez, levante un título que pondría punto final a una sequía de cinco años y sumaría la ansiada estrella 31.

Por el contrario, Saprissa quiere aprovechar que los manudos están repartidos entre el Apertura y la final de la Copa Centroamericana para cargar todas sus fichas al torneo local y pelear por la estrella 41, ampliando aún más la enorme brecha histórica que los separa en títulos nacionales.

¿Qué les queda a Saprisa y Alajuelense?

Ambos ya están clasificados a semifinales, pero lo que está en juego ahora es el liderato. Alajuelense recibirá a Sporting FC este domingo desde las 4:00 p.m. (hora tica), y luego deberá visitar a Cartaginés (30 de noviembre) y San Carlos (7 de diciembre). Saprissa, en cambio, cerrará su participación recibiendo a Liberia (30 de noviembre) y visitando a Sporting (7 de diciembre).