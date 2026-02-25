Bocha Batista, nuevo DT de Costa Rica: el inesperado refuerzo con el que llegaría a La Sele

Fernando Batista está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo director técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, y junto con su nombramiento llega un detalle que pocos anticipaban y que ya genera expectativa en el entorno futbolístico del país.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) eligió al argentino de 55 años como el timonel encargado de iniciar un nuevo proyecto rumbo al Mundial 2030, tras analizar y entrevistar a varios candidatos, entre ellos el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert.

Fernando Batista llega a La Sele con un contrato que lo vinculará por cuatro años, hasta el próximo ciclo mundialista, una muestra clara de que la dirigencia apuesta por estabilidad y un proceso a largo plazo. Pero el dato que más llamó la atención no está relacionado solo con su fichaje, sino con el equipo que lo acompañará en esta nueva etapa.

¿Quién estará con el Bocha Batista en Costa Rica?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el argentino vendrá con un cuerpo técnico amplio, integrado por entre seis y siete asistentes. Uno de los nombres ya adelantados es el de Alejandro Manograsso, quien ya tiene experiencia en Costa Rica tras haber sido asistente de Gustavo Alfaro en su paso por la Tricolor.

Lo inesperado, sin embargo, es que el equipo de Batista podría incluir también a un asistente costarricense, una decisión que la Federación anunciaría de manera oficial junto con el nombramiento del entrenador principal. Ese movimiento sería visto como una señal de integración al proyecto local, con vínculos directos al fútbol nacional que podrían facilitar la transición y el trabajo conjunto entre lo extranjero y lo tico.

Fernando Batista firmará por 4 años en Costa Rica. (Foto: X)

La llegada del argentino está generando expectativa porque combina experiencia internacional, con pasos por selecciones juveniles y con la absoluta de Venezuela, con un cuerpo técnico que buscará equilibrar metodologías externas y conocimiento del medio costarricense.

La Federación todavía no emite el anuncio oficial, pero fuentes cercanas al proceso aseguran que el acuerdo está definido y que la integración de un asistente tico en el staff sería el complemento perfecto para el nuevo ciclo de La Sele. Este detalle inesperado promete dar de qué hablar en los próximos días, tanto dentro como fuera del país, antes de que Batista asuma formalmente el cargo y comience a trabajar con miras a los próximos compromisos internacionales.

