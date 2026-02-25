Mientras Bocha Batista cobraba 3 millones de dólares en Venezuela, esto es lo que se llevaría por dirigir a Costa Rica

La llegada de Fernando Batista a la Selección de Costa Rica está a punto de oficializarse y, más allá de lo deportivo, hay un dato que inevitablemente genera comparación. El entrenador argentino viene de dirigir a Venezuela, donde manejó uno de los salarios más altos de la región, y ahora su realidad económica sería muy distinta en la Fedefútbol.

Batista fue elegido por el Comité Ejecutivo tras un proceso en el que también fueron analizados perfiles como Robert Moreno y Patrick Kluivert. Su experiencia al frente de la Sub 20 de Argentina y su paso reciente por la Vinotinto pesaron en la decisión final. Aunque no logró clasificar a Venezuela al Mundial 2026, su nombre terminó imponiéndose en la recta final del análisis.

En territorio venezolano, el Bocha percibía un salario cercano a los 3 millones de dólares anuales, una cifra que lo ubicaba entre los entrenadores mejor remunerados del continente. Ese monto fue objeto de fuertes críticas tras la eliminación mundialista, ya que el alto ingreso no se tradujo en el objetivo deportivo más importante.

¿Cuánto cobraría Bocha Batista en Costa Rica?

El contraste con lo que se pagaría en Costa Rica es significativo. Según informó Keish Gómez de ESPN, la Federación Costarricense de Fútbol estaría dispuesta a estirarse como máximo a 20 mil dólares mensuales para cerrar el acuerdo. Es decir, alrededor de 240 mil dólares al año, una cifra muy por debajo de lo que Batista percibía en su etapa anterior.

La diferencia económica no es menor y marca el tamaño del esfuerzo financiero que puede realizar la Fedefútbol dentro de su realidad presupuestaria. La Selección de Costa Rica no compite en salarios con federaciones de mayor músculo económico, por lo que el proyecto deportivo y la estabilidad a largo plazo se convierten en los principales argumentos para seducir al técnico argentino.

Bocha Batista cobrará mucho menos en Costa Rica. (Foto: Diario Olé)

Si finalmente se oficializa su nombramiento, Batista asumirá un nuevo ciclo con condiciones muy distintas a las que tuvo en Venezuela. El reto será deportivo, pero también simbólico: demostrar que más allá de cifras millonarias, puede liderar un proceso competitivo con una estructura más ajustada.

Mientras el anuncio se hace esperar, el contraste salarial ya se instala como uno de los primeros debates alrededor del nuevo entrenador de la Tricolor. Veremos si esto no se vuelve un problema en caso de que le vaya bien y otra selección lo venga a buscar.

