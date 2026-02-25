Comunicaciones vs. Municipal: Siga En Vivo y Gratis el Clásico de Guatemala por la novena jornada del Clausura 2026

Bienvenidos a la cobertura del minuto a minuto de Comunicaciones vs. Municipal

Jugadores de Municipal ya están en el estadio Cementos Progreso

Se viene la edición 336 del Clásico de Guatemala y llega con condimentos fuertes: Comunicaciones necesita reaccionar tras la caída ante Aurora y, además, no puede descuidarse pensando en la tabla acumulada, donde la pelea por la permanencia está más apretada de lo habitual.

Enfrente aparece un Municipal encendido, que viene de derrotar al Antigua GFC, el último campeón, y quiere sostener el liderato.