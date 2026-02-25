Es tendencia:
Comunicaciones vs. Municipal: Siga En Vivo y Gratis el Clásico de Guatemala por la novena jornada del Clausura 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Comunicaciones ante Municipal por el Clásico de Guatemala.

Jugadores de Municipal ya están en el estadio Cementos Progreso

Bienvenidos a la cobertura del minuto a minuto de Comunicaciones vs. Municipal

En Vivo Comunicaciones vs. Municipal
En Vivo Comunicaciones vs. Municipal

Se viene la edición 336 del Clásico de Guatemala y llega con condimentos fuertes: Comunicaciones necesita reaccionar tras la caída ante Aurora y, además, no puede descuidarse pensando en la tabla acumulada, donde la pelea por la permanencia está más apretada de lo habitual.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala, Clausura 2026 y acumulada

Así está la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala, Clausura 2026 y acumulada

Enfrente aparece un Municipal encendido, que viene de derrotar al Antigua GFC, el último campeón, y quiere sostener el liderato.

