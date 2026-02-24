Es tendencia:
Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés: a qué hora juegan y cómo ver la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026

Este miércoles en Vancouver, Canadá, Cartaginés se juega el pase a los octavos de final ante el equipo de Thomas Müller.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Vancouver Whitecaps y Cartaginés definen este miércoles el clasificado a octavos de final.
Vancouver Whitecaps y Cartaginés definen este miércoles el clasificado a octavos de final.

La serie se fue del Fello Meza sin goles… pero no sin historia. Cartaginés aguantó y consiguió un 0-0 que deja todo abierto para la revancha. Ahora el desafío es en BC Place (Vancouver, Canadá), en una vuelta donde un solo detalle puede inclinar la balanza, porque en Concachampions el gol de visitante es el primer desempate si el global termina igualado.

Del otro lado, Vancouver llega con el cartel de haber sido finalista en 2025 y con antecedentes recientes positivos ante centroamericanos (incluida la eliminación de Saprissa en la edición pasada). Y encima, Concacaf remarca el condimento que “vende” la noche: Thomas Müller como parte del firmamento de estrellas del torneo.

¿Cuándo juegan Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés?

El partido de vuelta se juega este miércoles 25 de febrero de 2026, en BC Place (Vancouver, Canadá) a las 8:00 pm de Centroamérica, las 9:00 pm de Panamá

¿Cómo ver EN VIVO Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés?

En Centroamérica, el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés se podrá ver por ESPN y Disney+

Cómo llega Cartaginés

El 0-0 de la ida deja a los brumosos con una sensación doble: no pudieron pegar primero en casa, pero mantuvieron el cero y eso, en este tipo de series, siempre te permite soñar con un golpe afuera.

Además, Cartaginés vuelve al torneo por primera vez desde 2013/14 y carga con un dato que en Costa Rica se recuerda con orgullo: fue campeón de Concacaf en 1994.

La única mala: no podrá jugar Johan Venegas por lesión.

Cartaginés sueña con el pase a octavos de final. (Instagram Cartaginés)

Cómo llega Vancouver Whitecaps

Vancouver llega con el objetivo de repetir una ruta parecida a la de 2025, cuando alcanzó la final (cayó ante Cruz Azul).
Y ojo al antecedente que pesa para el hincha tico: en la primera ronda de la edición pasada, Vancouver eliminó a Saprissa en una serie cerrada.

Con el 0-0, el plan local es claro: ganar y listo, sin dejar que el partido se ensucie o se convierta en un nervio eterno.

Qué necesita cada uno para clasificar

Como la ida fue 0-0, los escenarios son simples:

  • Si gana Vancouver: clasifica Vancouver.
  • Si gana Cartaginés: clasifica Cartaginés.
  • Si empatan 0-0: hay tiempo extra y, si sigue igual, penales.
  • Si empatan 1-1, 2-2, etc.: clasifica Cartaginés por gol de visitante.

Qué viene en octavos de final para el ganador

Según la previa oficial de Concacaf, el ganador de esta serie se enfrentará en octavos a Seattle Sounders FC, vigente campeón de la Leagues Cup.

