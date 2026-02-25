“Acuerdo verbal”: revelan el técnico que dio el sí a Francis Hernández para llegar a la Selección de Honduras

Todos en Honduras está pendientes de quién será el nuevo entrenador de la Selección tras el duro fracaso que sufrieron camino al Mundial 2026 donde quedaron fuera en las últimas dos fechas de la Eliminatoria de Concacaf.

Reinaldo Rueda dejó de ser técnico de la Bicolor un día después y desde entonces han desfilado varios nombres.

Más cuando Honduras dio toda su potestad a un nuevo director deportivo. Sobre los hombres de Francis Hernández cae la responsabilidad de elegir bien al nuevo DT de Honduras.

Ya ha dado un paso y el periodista de Sin Anestesia, Marco Banegas ha dado a conocer que hay un acuerdo verbal con el estretega para el proceso 2030.

¿Quién es el nombre que llegaría a Honduras como DT?

Pues se trata de Pablo Amos, un técnico con mucha experiencia en las selecciones menores de España y el que Francis Hernández conoce bien.

“Acuerdo verbal con Pablo Amos para ser nuevo DT de la H”, indicó Banegas que prometió este mismo miércoles dar más información sobre Amos y su llegada a la Bicolor.

Pablo Amos, sin equipo, es reconocido por ser asistente de Luis de la Fuente entre 2022 y 2025, cuando abandonó el cargo para dirigir a Al Arabi SC de Qatar.

Con esta experiencia, Amos se dispone a dirigir a la selección de Honduras para reemplazar a Reinaldo Rueda. Una tarea complicada y de la que tiene que dar resultados inmediatos.

Pablo Amos es el candidato fuerte a tomar la Selección de Honduras.