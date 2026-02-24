Comunicaciones vs. Municipal: a qué hora juegan y cómo ver el Clásico 336 de Guatemala

Se viene una nueva edición del Clásico de Guatemala y llega con condimentos fuertes: Comunicaciones necesita reaccionar tras la caída ante Aurora y, además, no puede descuidarse pensando en la tabla acumulada, donde la pelea por la permanencia está más apretada de lo habitual.

Enfrente aparece un Municipal encendido, que viene de derrotar al Antigua GFC, el último campeón, y quiere sostener el liderato.

Cuándo juegan Comunicaciones vs. Municipal por el Clausura 2026

El partido se disputará este miércoles 25 de febrero de 2026 a las 7:00 pm de Centroamérica, las 8:00 pm ET., en el Estadio Cementos Progreso

Cómo ver el Clásico 336 de Guatemala entre Comunicaciones y Municipal

En Guatemala, el partido podrá verse a través del canal Tigo Sports.

Cómo ver el clásico de Guatemala desde Estados Unidos

Para verlo desde USA podrán sintonizar tanto la app de Tigo Sports como el canal 429 de DirecTV.

Cómo llega Comunicaciones

El “Crema” llega golpeado: perdió 2-0 contra Aurora en la jornada anterior, con goles de Diego Ruiz y Jonathan Alexander Arévalo.

Además, el equipo viene lidiando con bajas por lesión, un factor que condiciona el armado del once para un partido de esta magnitud (con evaluaciones habituales hasta último momento).

Fantasma Figueroa, DT Crema, se juega mucho contra Municipal.

Y más allá del presente en el Clausura, el foco grande está en la tabla acumulada: Comunicaciones aparece 10° con 33 puntos, muy cerca de la zona roja (el descenso es para los dos últimos).

Cómo llega Municipal

Municipal aterriza con el ánimo arriba: en su última presentación le ganó 4-2 a Antigua GFC, el último campeón, y reafirmó su candidatura.

En el Clausura, además, llega como único de los punteros (15 puntos en 8 partidos, según el registro previo al clásico).

En la tabla acumulada también manda: Municipal es líder con 63 puntos, lo que le permite encarar el torneo con otra tranquilidad en la lucha por la permanencia.

Así salieron los últimos diez Clásicos de Guatemala