Sorpresa en Saprissa: Kenay Myrie recibe una dura noticia tras su fichaje con el Copenhague

El traspaso de Kenay Myrie al FC Copenhague fue celebrado como uno de los movimientos más importantes de Saprissa en los últimos años. Con apenas 19 años, el lateral dio el salto al fútbol europeo para incorporarse a uno de los clubes más competitivos de Dinamarca, en una transferencia que generó ilusión tanto en Tibás como en el entorno de la Selección Nacional.

Este martes, el joven costarricense vivió un momento inolvidable al ser presentado dentro del campo de juego del estadio del Copenhague, nada menos que en la previa del partido de su nuevo club frente al Napoli, por la Champions League. Un escenario de primer nivel que marcó su primer gran contacto con el fútbol de élite europeo.

¿Cuál es la mala noticia que recibió Kenay Myrie?

Sin embargo, junto con la emoción llegó una noticia que apagó parte del entusiasmo. Kenay Myrie no podrá disputar la Fase Liga de la Champions League, debido a que no puede ser inscrito en esta etapa del torneo.

El reglamento de la competición impide que el futbolista sea registrado hasta las fases directas, y únicamente en el caso de que el FC Copenhague logre avanzar a esa instancia.

De esta forma, el debut de Myrie en el máximo torneo de clubes de Europa deberá esperar. Con el empate de hoy ante el Napoli, su equipo quedó en el último puesto de los que clasifican a 16avos de final con la posibilidad de ser pasado por más de uno.

Para peor, cierra su participación en la fase de liga ante el Barcelona en el Camp Nou. Por lo que hay grandes chances de que Myrie se quede sin jugar ninguna competencia europea en su primera experiencia en el club danés.

Pese a esta limitación, en Saprissa y en el entorno del jugador el fichaje sigue siendo visto como un paso clave en su carrera, con la expectativa de que Myrie pueda sumar minutos en la liga danesa y, eventualmente, debutar en la Champions si su equipo logra avanzar.