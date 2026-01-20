Saprissa resiste: el logro que consiguió en plena crisis y lo hace diferente en Costa Rica

El Deportivo Saprissa no atraviesa su mejor momento en lo deportivo, pero hay algo que no cambia ni siquiera en medio de la crisis: su gente. A pesar de un arranque irregular en el campeonato, la afición morada volvió a demostrar por qué marca la diferencia en el fútbol costarricense.

Los morados colapsaron la página

Con miras al partido de este jueves ante Sporting, los seguidores de Saprissa se volcaron masivamente a la compra de entradas y colapsaron la tiquetera del club albinegro, que no logró soportar la alta demanda generada por los saprissistas.

Sporting puso los boletos a la venta el lunes anterior, anunciándolo a través de sus redes sociales e indicando que estarían disponibles en la plataforma boleteriasportingfc.com. Sin embargo, en cuestión de minutos, las entradas se agotaron por completo, sorprendiendo incluso al propio club local.

La avalancha de compradores provocó múltiples reclamos por parte de los usuarios, quienes reportaron problemas para ingresar al sistema, largas esperas y dificultades al momento de concretar la compra. Algunos aficionados incluso denunciaron precios elevados.

Saprissa agotó para visitar a Sporting.

¿Cuándo es el partido entre Saprissa y Sporting?

El encuentro entre Sporting y Saprissa se disputará este jueves a las 8:00 p. m., con ambos equipos necesitados de una victoria. Los albinegros llegan tras perder sus dos primeros partidos, mientras que los morados empataron en el debut y luego cayeron ante Herediano.

Más allá de los resultados, Saprissa ya consiguió algo que pocos pueden mostrar: movilizar a su afición incluso en los momentos difíciles, un respaldo que lo sigue haciendo distinto en el fútbol de Costa Rica.