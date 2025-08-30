Brilló en un Mundial con Costa Rica, rechazó una oferta del Barcelona y aún no lo puede olvidar: “Hubiese sido la mejor opción”

John Jairo Ruiz fue uno de los 21 juveniles elegidos por el entrenador Rónald González para representar a la Selección de Costa Rica en el Mundial Sub-20 de Colombia 2011.

El habilidoso extremo, entonces una de las grandes promesas del Deportivo Saprissa, brilló en el torneo, donde la Tricolor superó la fase de grupos pero cayó eliminada ante el anfitrión en los octavos de final. Tras esta destacada actuación, el FC Barcelona se acercó a la directiva del Monstruo con una oferta formal por los servicios del puntarenense de apenas 17 años.

La propuesta era muy atractiva, pero para sorpresa de muchos, John Jairo Ruiz decidió firmar contrato con el Lille de Francia, equipo al que se unió a principios de 2012 en una transferencia que reportó más de un millón de euros a Saprissa.

¿Por qué John Jairo Ruiz le dijo no al Barcelona?

Casi una década después, en 2020, el futbolista que hoy milita en Guadalupe FC explicó los motivos detrás de su decisión, que fue enteramente suya y sorprendió al fútbol costarricense.

“Lo del Barcelona sí fue algo muy serio, tenía la propuesta en la mesa. Me acuerdo que Don Enrique Rivers me puso la oferta de Barcelona, la del Lille y creo que había una de Palermo. Decidí por Francia, creo que fue por aprender un idioma nuevo, una cultura diferente, y no darme cuenta tal vez que el Barcelona hubiese sido la mejor opción”, reveló Ruiz en conversación con La Nación.

John Jairo Ruiz era una de las grandes promesas costarricenses (FCRF).

El ex morado confesó que la decisión todavía lo pone a reflexionar: “A veces me pongo a hablar con mi esposa y con mi hijo, que ve fútbol conmigo, y le cuento que tuve una oportunidad de jugar en Barcelona y me pregunta por qué no. Uno tiene que tomar decisiones, así es la vida. Tomé la decisión de irme para otro lado y no al Barcelona, entonces a veces sí lo pienso”.

¿Cómo terminó su paso por Francia?

John Jairo Ruiz fue jugador del Lille entre 2012 y 2016, aunque gran parte de esos cuatro años los pasó cedido en clubes de Bélgica y Ucrania. En total, el extremo llegó a disputar apenas 11 partidos con el cuadro francés, sin registrar goles ni asistencias.

John Jairo Ruiz jugó solo 11 partidos con el Lille (LOSC Lille).

Su mejor momento llegó más adelante en Costa Rica, cuando firmó con Herediano. Con el equipo florense disputó 156 partidos, anotó 21 goles, dio 13 asistencias y logró levantar tres títulos de campeonato nacional, consolidándose como una de las figuras más importantes del club.