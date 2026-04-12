Preocupa a Saprissa: la exorbitante cifra que perderían los morados por Tomás Rodríguez

El Deportivo Saprissa contrató a Tomás Rodríguez por varios motivos. Uno de ellos fue por la posibilidad de que el delantero disputara el Mundial 2026 con la Selección de Panamá y le pudiera dejar una buena suma de ingresos a las arcas moradas.

Y es que antes de su llegada a San Juan de Tibás, Tomás Rodríguez era uno de los delanteros que tenía altas probabilidades de meterse entre los 26 elegidos por Thomas Christiansen. Sin embargo, las opciones se redujeron en un gran porcentaje debido a su rendimiento. Este domingo, tuvo la oportunidad de volver a marcar, pero desperdició un penal por encima del marco.

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Desde Panamá, el periodista José Miguel Domínguez, conocido como Chepebomba, aseguró que “sería un auténtico milagro si Thomas Rodríguez va al Mundial con la Selección de Panamá“. Por esta razón, Saprissa comienza a despedirse de una importante fuente de ingresos.

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La FIFA otorga a los equipos un total de 11 mil dólares por día por cada jugador prestado a la Copa del Mundo. En el equipo tibaseño tenían pensado potenciar a Rodríguez para que sea elegido por Christiansen para disputar la máxima competición.

La información al día de hoy es que Tomás Rodríguez no tiene lugar en la lista de los Canaleros por cómo está su situación con el Monstruo. Por eso, Saprissa perdería una cifra cercana a los 200 mil dólares que podía recibir como mínimo si el delantero fuese convocado.

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Saprissa confía en recibir ese dinero por Fidel Escobar

Claro está que dicho monto puede aumentar a medida que los seleccionados juegan instancias más avanzadas. Son 11 mil dólares por día hasta que el combinado nacional queda eliminado del certamen mundial. Con Rodríguez casi descartado, Saprissa mantiene la esperanza por el llamado a Fidel Escobar.