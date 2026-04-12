El Deportivo Saprissa dejó escapar una oportunidad inmejorable este domingo de acercarse al primer lugar de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Hernán Medford fueron superados por Liberia por 2-1, que bajó a Alajuelense del cuarto puesto.

En el primer tiempo se dio una situación que podría haber cambiado el rumbo del partido. Fue el penal que falló Tomás Rodríguez, cuando el marcador estaba igualado sin goles.

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Llamó la atención que sea el panameño quien se encargue de lanzarlo, ya que el designado habitualmente es Mariano Torres. El capitán de Saprissa prefirió cederlo para que lo patee el ex Sporting San Miguelito, que lo tiró por encima del marco.

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Luego de haber finalizado el partido, Mariano habló con la prensa y explicó la razón de esta decisión: “La idea era que agarre confianza, los penales los fallan los que patean. Tiene que seguir insistiendo y vamos a seguir ayudándolo para que pueda convertir“.

Justamente Tomás Rodríguez es uno de los más cuestionados del equipo por este motivo. No tiene buenos números goleadores desde que llegó a Saprissa. Por eso, Mariano Torres quiso que el panameño patee el penal para romper la sequía, pero el delantero no aprovechó la oportunidad.

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Los números de Tomás Rodríguez en Saprissa

Desde que llegó a la institución morada, el delantero que sueña con jugar el Mundial 2026 apenas marcó tres goles. En 17 partidos jugados, le anotó a Sporting, Pérez Zeledón y San Carlos.