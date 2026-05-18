No caerá bien en Panamá: Rolando Fonseca no se guarda nada contra Fidel Escobar y Tomas Rodríguez en Saprissa

Mientras en Saprissa hicieron mucha fuerza para que ambos estén en el Mundial, Rolando Fonseca decidió criticar duramente la postura de los morados con Escobar y Rodríguez.

La discusión alrededor de Deportivo Saprissa en los últimos días dejó de ser únicamente deportiva. En medio de la recta final del torneo y con el mercado en el horizonte, apareció un tema que mezcla ilusión, dinero y selección nacional: la posible presencia de Tomás Rodríguez y Fidel Escobar en el Mundial 2026 con Selección de Panamá.

Desde Tibás, el tema se instaló con fuerza por un motivo que va más allá del orgullo deportivo. La eventual convocatoria de ambos futbolistas podría significar un ingreso cercano a los 500 mil dólares para el club, una cifra que inevitablemente empezó a formar parte de la conversación interna y mediática.

Eso llevó a que se generaran opiniones sobre si realmente tienen nivel para meterse en la lista final. Tanto Fidel Escobar como Tomás Rodríguez están en la prelista de Panamá y parece que Saprissa lograría el gran objetivo que tuvieron en estos últimos meses.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre Fidel Escobar y Tomás Rodríguez?

En ese contexto apareció Rolando Fonseca, quien decidió ir de frente contra esa narrativa. Lejos de alimentar la expectativa, el exdelantero bajó el tono y dejó una postura que sacude el ambiente.

“No somos nadie para decir si les alcanza o no, no somos del cuerpo técnico ni somos Panamá”, afirmó, marcando una línea clara sobre quiénes deben tomar esa decisión. La frase, aunque lógica, golpea directamente a quienes desde Costa Rica ya daban por hecho el escenario.

Tomás Rodríguez y Fidel Escobar están en la prelista de Panamá.

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Pero Fonseca no se quedó ahí y fue más profundo en su análisis. “Si usted apostó por el dinero del Mundial, apostó mal”, soltó, dejando en evidencia que el enfoque económico que rodeó el tema no le parece correcto. El mensaje apunta directamente a la lógica que se instaló en el entorno morado.

Además, el exjugador puso sobre la mesa un punto clave que muchas veces se ignora. “Hay que ver con quiénes compiten en Panamá y cómo llegan”, agregó, recordando que el nivel de selección tiene una exigencia distinta y que nada está garantizado.

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La declaración no pasará desapercibida en Panamá, donde la competencia por un lugar en la lista es feroz y donde este tipo de comentarios pueden generar incomodidad. En ese contexto, tanto Rodríguez como Escobar siguen trabajando en silencio, enfocados en su rendimiento.

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En Saprissa, mientras tanto, el tema genera una mezcla de ilusión y cautela. Tener jugadores en un Mundial siempre es positivo, pero también entienden que la decisión final no depende del club ni de lo que se diga en el entorno.

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Así, lo que parecía una buena noticia económica terminó convirtiéndose en un debate incómodo. Fonseca puso el foco en lo deportivo y dejó claro que en el fútbol de selecciones no hay espacio para especulaciones externas.

Datos Claves

500 mil dólares es la cifra que Saprissa podría ganar por el Mundial 2026.

es la cifra que Saprissa podría ganar por el Mundial 2026. Fidel Escobar y Tomás Rodríguez están en la prelista de Panamá para el Mundial.

están en la prelista de Panamá para el Mundial. Rolando Fonseca cuestionó que Saprissa apueste económicamente por la convocatoria de sus jugadores.

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