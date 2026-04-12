Este domingo, el Deportivo Saprissa cayó derrotado por 2-1 en La Cueva ante Liberia. El equipo tibaseño no sacó los tres puntos que necesitaba para acercarse al primer puesto de Herediano y la posibilidad de ser el líder de la tabla corre peligro.

Con la derrota como local, el Monstruo quedó a cuatro puntos del conjunto florense a falta de nueve por jugarse. Por si fuera poco, tiene que disputar el clásico ante Alajuelense el próximo domingo como visitante. Por eso, el Team podría asegurar el primer puesto en la próxima jornada.

Después de esta caída que golpeó a la afición morada, Hernán Medford habló en conferencia de prensa y explicó que el principal motivo de la victoria de Liberia se dio por la falta de eficacia de sus jugadores.

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Hernán Medford explicó que Saprissa perdió porque su equipo no tiene eficacia

“Fallamos, uno tiene que aceptar las cosas, no podemos fallar tanto, así es el fútbol. Se elaboró, se tuvo la posesión, tienen un portero que fue figura y eso es por algo, llegamos bastante, pero hay que aceptar que debemos ser más efectivos“, declaró el Pelícano.

Y le mandó un mensaje a la planilla: “Los jugadores deben tomar conciencia de lo que hay que cambiar, hay que trabajar y mejorar. No podemos ocultar eso, un equipo que ocasiona tantas oportunidades, en esa parte tenemos que mejorar“.

Si bien hizo énfasis en las oportunidades que desperdiciaron sus dirigidos, Medford apoyó a Tomás Rodríguez, quien no convirtió la ocasión más clara de penal: “Ahora resulta que no me pueden contradecir quién tira el penal, la falló, qué vamos hacer. La tiró mal, falló y así es el fútbol“.

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En resumen