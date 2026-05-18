Saprissa ya lo sabe: el Monstruo recibe la noticia más esperada con dos figuras tras perder la final con Herediano

Las noticias no paran de caer en Saprissa luego de perder la final ante Herediano. Ahora quedan dos figuras involucradas.

El Deportivo Saprissa volvió a quedarse a las puertas de conquistar su ansiado título 41, luego de caer ante Herediano en la final de la Segunda Fase. En medio de ese panorama, surgió una noticia positiva para los jugadores morados Tomás Rodríguez y Fidel Escobar.

A través de sus redes sociales, el periodista Raúl Ochoa informó que la selección de Panamá realizó un entrenamiento a puerta cerrada con la presencia de varios futbolistas del combinado canalero.

Según detalló el comunicador, en la práctica estuvieron presentes Cristian Martínez, Iván Anderson, Tomás Rodríguez, Fidel Escobar y Yoel Bárcenas, quienes continúan formando parte de la preparación de Panamá.

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Tomás Rodríguez y Fidel Escobar bajo la lupa en Panamá

Tomás Rodríguez y Fidel Escobar han estado bajo la lupa en los últimos meses debido a su bajo rendimiento con Saprissa, situación que podría complicar sus aspiraciones de disputar el Mundial 2026 con Panamá.

Periodista Raúl Ochoa en su cuenta oficial de X

Sin embargo, la información revelada por el periodista Raúl Ochoa abre una puerta para Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, ya que su presencia en el entrenamiento a puerta cerrada indica que, por ahora, Thomas Christiansen todavía los tiene en consideración.

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De confirmarse su convocatoria al Mundial, Saprissa también podría verse beneficiado económicamente por la participación de ambos futbolistas en la Copa del Mundo.

Tomás Rodríguez – Saprissa

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Fidel Escobar – Saprissa

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Thomas Christiansen define los últimos detalles de su lista mundialista

El director técnico de Panamá, Thomas Christiansen, ya tendría bastante adelantada la lista de 26 jugadores que formarán parte del plantel para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Aunque todavía cuenta con margen para entregar la nómina definitiva, el entrenador esperaría hasta el último momento para resolver algunas dudas que mantiene abiertas conforme pasan los días.

Cabe recordar que Christiansen tiene plazo hasta el 26 de mayo para definir la lista final, fecha límite establecida por la FIFA para presentar las convocatorias mundialistas.

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¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

Panamá debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Ghana. El partido se jugará en el Toronto Stadium (BMO Field) de Canadá a las 6:00 p.m. hora panameña.

Datos claves

La Selección de Panamá realizó un entrenamiento a puerta cerrada , como parte de su preparación.

, como parte de su preparación. Raúl Ochoa informó la presencia de varios jugadores panameños , entre ellos Cristian Martínez, Iván Anderson y Yoel Bárcenas.

, entre ellos Cristian Martínez, Iván Anderson y Yoel Bárcenas. Tomás Rodríguez y Fidel Escobar continúan siendo tomados en cuenta, pese a las dudas que han existido sobre su rendimiento reciente.