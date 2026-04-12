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“Ojalá no se repitan”: Roberto Artavia alza la voz en Saprissa y advierte a la Fedefútbol con un fuerte pedido

Roberto Artavia hace un pedido especial a la Federación en una instancia de definición del Clausura 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El presidente se refirió a las actuaciones arbitrales.
© La TejaEl presidente se refirió a las actuaciones arbitrales.

El Deportivo Saprissa se juega partidos muy importantes sobre el cierre de la etapa regular del campeonato nacional. El Monstruo jugará la final del Torneo de Copa ante Sporting y en menos de una semana tendrá que disputar el Clásico Nacional contra Alajuelense.

Como el campeonato está entrando en una etapa de definición en la tabla de posiciones, cada punto será importante para determinar cuál será el futuro de cada equipo en el Clausura 2026.

Por este motivo, desde Saprissa están atentos a las decisiones arbitrales de cada encuentro. A través de su presidente Roberto Artavia, el conjunto morado exige que haya justicia e imparcialidad en los últimos partidos de la Liga Promérica.

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El fuerte pedido de Roberto Artavia a Enrique Osses

Con un mensaje al Comité de Árbitros, el cual pertenece a la Fedefútbol, Artavia le habla directamente a Enrique Osses, presidente de la comisión de los árbitros ticos.

Hacemos un llamado para que los árbitros sean muy consistentes para que el VAR funcione como debe funcionar. Ojalá que Osses se asegure de motivar, capacitar en lo que falte a los árbitros porque nos jugamos mucho en términos deportivos y económicos“, advirtió el presidente de Saprissa.

El máximo dirigente del equipo morado también puntualizó en lo que pasó el viernes en el duelo entre Cartaginés y Herediano: “Espero un arbitraje justo y parejo en este cierre. Desafortunadamente en Cartago hubo errores arbitrales de mucho peso, ojalá que no se repitan en estas instancias que son determinantes para las posiciones“. En este partido, el Team resultó beneficiado tras las resoluciones que tomó el VAR para anularle un gol a los Brumosos.

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En resumen

  • Roberto Artavia exige imparcialidad arbitral para el cierre del torneo Clausura 2026.
  • El Deportivo Saprissa disputará la final de Copa contra Sporting y el Clásico Nacional.
  • Artavia solicitó a Enrique Osses consistencia en el uso del VAR tras errores recientes.

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