Erick Lonnis lo llevó a Saprissa, Vladimir Quesada lo limpió y ahora brilla en otro equipo de Costa Rica: “Nos aporta mucho”

En agosto de 2025, el Deportivo Saprissa anunciaba un fichaje que llamó la atención de varios de sus aficionados. Se trataba de Marcos Escoe, delantero de 21 años que llegaba a Tibás como apuesta de Erick Lonnis luego de ser una de las grandes figuras de Pitbulls de Santa Bárbara en su ascenso a la segunda división del fútbol costarricense.

Atacante potente y con buen físico, Escoe era poseedor de un biotipo que encajaba bien en la idea del entonces entrenador Paulo Wanchope. Sin embargo, el salto desde la tercera división al equipo más ganador de la primera categoría terminó siendo demasiado abrupto.

ver también Alarma en Saprissa: Hernán Medford reconoce el problema con Mariano Torres que golpea a los morados en el Clausura 2026

Tras cuatro meses en el club y apenas cuatro partidos disputados, ya con Vladimir Quesada en el banquillo morado, el Monstruo tomó la decisión de ceder al joven atacante nuevamente a Pitbulls de Santa Bárbara hasta diciembre de 2026.

Escoe duró menos de seis meses en Tibás (Instagram).

Marcos Escoe vuelve a brillar en Santa Bárbara

Lejos de la inmensa presión que rodea a San Juan de Tibás y en un entorno menos exigente, Marcos Escoe está consiguiendo reencontrarse con su mejor versión.

El pasado fin de semana, su equipo logró una remontada clave ante Santa Ana FC para meterse en puestos de clasificación en la Liga de Ascenso, y lo hizo gracias a un gol agónico del ex Saprissa.

Publicidad

Publicidad

Marcos Escoe es una de las figuras de Pitbulls FC (Pitbulls Santa Bárbara).

El entrenador del conjunto de Santa Bárbara, el ex futbolista Bryan Sánchez, no dudó en destacar la importancia del delantero en el funcionamiento ofensivo del equipo.

Publicidad

“Aunque ellos se adelantaron en el marcador, pudimos remontar y sacar los tres puntos en casa, lo cual era muy importante para nosotros. También es importante que anotara Marcos Escoe, quien nos aporta mucho en la ofensiva”, comentó tras el encuentro.

Publicidad

¿Escoe volverá a Tibás?

La cesión de Marcos Escoe en Santa Bárbara finaliza en diciembre de 2026, exactamente la misma fecha en la que expira su contrato con el Deportivo Saprissa.

Publicidad

ver también “Está para más”: Byron Bonilla sorprende a Saprissa con su sentencia sobre el futuro de Bancy Hernández

Por ese motivo, una vez finalizado el vínculo deberá negociar un nuevo acuerdo, ya sea con el equipo que lo vio brillar en LINAFA, con otro club del país o del exterior, o bien quedará como agente libre. Por ahora, todo indica que un regreso al Monstruo luce complicado, al menos en el corto plazo.

En síntesis

–Marcos Escoe llegó a Saprissa en agosto de 2025, fichado por Erick Lonnis tras destacarse con Pitbulls de Santa Bárbara en el ascenso desde LINAFA.

Publicidad

Publicidad

-Con Vladimir Quesada como entrenador, el delantero fue cedido nuevamente a Pitbulls hasta diciembre de 2026.

-En la Liga de Ascenso, Escoe volvió a destacar y marcó un gol clave en la remontada ante Santa Ana FC, siendo una referencia ofensiva para su equipo.