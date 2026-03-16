Campeón con Herediano recordó el dramático momento que vivió en Alajuelense: “Dos meses en coma”

José Guillermo Ortiz volvió a abrir una etapa muy sensible de su vida al recordar un momento que marcó profundamente su carrera cuando apenas comenzaba a formarse en Liga Deportiva Alajuelense. El actual delantero de Santa Ana, quien anteriormente se convirtió en campeón con Herediano y tuvo pasos destacados por el fútbol colombiano con Millonarios y Deportes Tolima, reveló en una entrevista el duro episodio familiar que atravesó mientras soñaba con convertirse en futbolista profesional.

Durante una conversación con Tigo Sports, Ortiz relató cómo era su entorno familiar en aquellos años en los que comenzaba a construir su camino en el fútbol. El jugador explicó que creció en un hogar trabajador, donde sus padres siempre hicieron grandes esfuerzos para sacarlo adelante. Su madre trabajaba en una escuela como cocinera, mientras que su padre se dedicaba a labores vinculadas al área eléctrica.

El mal momento que vivió José Guillermo Ortiz en Alajuelense

Sin embargo, todo cambió de forma repentina cuando ocurrió un accidente que alteró la vida de su familia. José Guillermo Ortiz recordó que en ese momento él estaba vinculado a las ligas menores de Alajuelense y se preparaba para realizar un viaje internacional con el equipo juvenil cuando recibió la noticia que lo marcó para siempre.

“Mi mamá siempre trabajó en la escuela. Ella era la cocinera en la escuela, mi papá sí trabajaba acá, en lo que es la parte eléctrica. Ya después de ahí mi papá tuvo un accidente. Yo estaba en la Liga, estaba en la Liga. Nunca se me va a olvidar porque teníamos un viaje de liga menor a Estados Unidos”, relató el futbolista durante la entrevista.

El impacto de la situación fue enorme para su familia. “Nos llamaron a la familia que mi papá había tenido un accidente, que le hicieron varias operaciones en la cabeza, él perdió el brazo. Estuvo complicado, estuvo como, si no mal recuerdo, como dos meses en coma”, recordó Ortiz, en uno de los pasajes más emotivos de la conversación.

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Además del duro episodio personal, el futbolista también habló sobre su salida de Alajuelense, una etapa que, según explicó, estuvo rodeada de situaciones que todavía generan comentarios entre los aficionados rojinegros. Ortiz aseguró que su salida del club no se dio en buenos términos y que muchos seguidores aún desconocen lo que realmente ocurrió en aquel momento.

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“Cuando salí de la Liga, no salí muy bien, no fue por mi culpa, creo que alguna gente todavía no sabe la verdad, la realidad de eso, que en ese momento no fue por mi culpa. Para no entrar en detalles, no tuve buenas conversaciones con el gerente en ese momento y la verdad que sí, se ve en las redes sociales me tiran bastante”, concluyó el ex Herediano, recordando un capítulo que todavía genera reacciones entre los aficionados manudos.

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Datos Claves

José Guillermo Ortiz reveló que su padre sufrió un grave accidente mientras él jugaba en ligas menores de Alajuelense.

mientras él jugaba en ligas menores de Alajuelense. El futbolista contó que su padre perdió un brazo tras varias operaciones en la cabeza luego del accidente.

tras varias operaciones en la cabeza luego del accidente. Ortiz también recordó que su salida de Alajuelense no se dio en buenos términos.