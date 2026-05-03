Dardo a Saprissa: José Saturnino Cardozo le responde con todo a Hernán Medford y calienta la revancha

El Deportivo Saprissa logró salir bien librado del Estadio Edgardo Baltodano tras conseguir un empate 1-1 ante el Municipal Liberia en la ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Tras el pitazo final, el técnico morado Hernán Medford, quien tuvo que armar un rompecabezas en su once titular por múltiples bajas, aprovechó los micrófonos para empezar a calentar la revancha.

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“A partir de mañana hay que pasar la página y pensar que Liberia nos va a complicar la vida en Saprissa. Tenemos una revancha, quiero a la afición de Saprissa haciendo un infierno en el estadio“, fue el pedido del “Pelícano” para el saprissismo.

Medford quiere que el Ricardo Saprissa se convierta en un “infierno” (X).

El “infierno” que puede jugarle en contra al Monstruo

Las palabras de Medford no tardaron en encontrar respuesta en el banquillo de los Coyotes. El estratega José Saturnino Cardozo le advirtió a su colega que la presión de “La Cueva” es un arma de doble filo para el Monstruo, especialmente si el juego se le complica.

“Ya mis jugadores conocen el escenario, ya lo medimos, ya les ganamos allá. Seguramente va a ser infierno para ellos también. Porque estos equipos grandes, cuando no van ganando y de repente te hacen un gol, ese infierno va en contra. La gente se empieza a meter con sus jugadores, eso es lo que vamos a buscar nosotros“, replicó el técnico paraguayo.

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José Saturnino Cardozo se siente confiado para la revancha en La Cueva (ADM Liberia).

El guaraní aseguró que la serie está lejos de estar sentenciada y añadió que Saprissa logró sacar el empate gracias a que su Liberia no mostró su mejor versión futbolística.

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“El partido acá se salvaron porque no fue tan infierno futbolísticamente. A lo mejor la gente sí, pero hoy Liberia no jugó bien. Si hubiéramos jugado un poquito mejor, tal vez podríamos haber ganado. Enfrente teníamos un gran rival, pero más allá del rival no fue el mejor partido de Liberia. No tuvimos la posesión de la pelota, parecía que nos quemaba el balón y esto se juega con la pelota“, sentenció Cardozo, que en el infierno tibaseño buscará demostrar porque lo conocen como el “Diablo Mayor”.

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En síntesis

Hernán Medford le pidió al saprissismo que convierta La Cueva en “un infierno” para la revancha.

José Saturnino Cardozo advirtió que la localía puede ser un arma de doble filo para el Monstruo.

El duelo de vuelta se jugará el próximo domingo 10 de mayo desde las 4:00 p.m. (hora local).