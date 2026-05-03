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Medford carga contra la prensa y expone lo que más le molesta tras el empate de Saprissa en Liberia: “Dijeron que…”

El entrenador de Saprissa se molestó en conferencia de prensa después de lo que fue el empate contra Liberia.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El Pelícano expuso su malestar.
© Prensa SaprissaEl Pelícano expuso su malestar.

El Deportivo Saprissa empató 1-1 en su visita a Liberia en la ida y dejó la serie abierta para definir las semifinales del Clausura 2026 en La Cueva. El conjunto morado rescata una igualdad después de haber pasado más de 60 minutos abajo en el marcador.

Al finalizar el partido, en la conferencia de prensa, Hernán Medford cargó de inmediato contra los periodistas que estaban allí presentes. El técnico morado se mostró muy molesto porque, según él, la prensa dio por perdido a Saprissa en el Baltodano Briceño.

El enojo de Hernán Medford contra la prensa de Costa Rica

Los muchachos se sacaron un 100, es un marcador bueno, más que la mayoría de ustedes dijeron que íbamos a perder. El resultado me tiene contento, todavía no hemos ganado nada“, declaró Medford ante los micrófonos.

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En la previa, la derrota de Saprissa era algo que podía suceder, ya que Liberia había ganado los últimos ocho partidos. De hecho, hasta el minuto 64 el resultado estaba en favor de los locales. Sin embargo, el DT de Saprissa decidió señalar a la prensa por lo que dijeron días atrás.

Con este empate, Saprissa le puso un freno a estas ocho victorias consecutivas de Liberia, aunque todavía no logra cortar el invicto que mantienen los de Saturnino Cardozo. Los de la Ciudad Blanca no pierden un partido desde el 22 de febrero ante Cartaginés.

Por si fuera poco, la última visita de Liberia a La Cueva por el campeonato nacional terminó en triunfo aurinegro por 2-1. Esta fue la primera derrota de Medford desde que volvió a Saprissa. Ahora, buscará revancha después de dicho enfrentamiento.

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En resumen

  • Saprissa y Liberia empataron 1-1 en la ida de semifinales del Clausura 2026.
  • El técnico Hernán Medford criticó a la prensa tras rescatar el empate en Liberia.
  • Saprissa cortó la racha de ocho victorias consecutivas que registraba el equipo de Liberia.

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