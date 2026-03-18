Mientras Alajuelense se perdió 300 mil dólares en la Concachampions, Saprissa recibe un revés que le costará millones

En la noche del martes, Liga Deportiva Alajuelense quedó eliminada en los octavos de final de la Concachampions 2026 al perder 1-2 contra Los Angeles FC en el partido de vuelta (el global quedó 3-2). Un revés que se sintió en términos deportivos, pero también económicos.

Por haberse quedado en el camino, el cuadro manudo no recibirá los 300 mil dólares que la Concacaf otorga en concepto de premios. Este monto le hubiera sentado bien a las arcas del club a pesar del superávit financiero —sus ingresos del último año fueron de ₡9.225,98 millones—. Aunque solo de taquilla, por el duelo en el Morera Soto le ingresaron más de $200 mil.

Horas antes de que la Liga cayera ante LAFC, se confirmó una noticia que repercute en las finanzas de Deportivo Saprissa, pese a estar más saludables desde la llegada de Roberto Artavia a la presidencia.

Saprissa llegó a un acuerdo con Jimmy Marín y su agente

Aquiles Mata, representante legal de Jimmy Marín, le confirmó a La Nación que Saprissa accedió a cancelar la totalidad de la suma que le adeuda al exdelantero morado y su representante, José Luis Rodríguez, quienes reclaman desde 2022 el pago del 10% de la venta del jugador al Orenburg FC de Rusia.

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La institución le deberá desembolsar 60.000 dólares a cada uno, lo que eleva la cifra a $120.000 —cerca de ₡28 millones—, más los gastos del proceso judicial. “Se presentó un acuerdo en donde mis representados reciben todo el monto exigido. No hubo necesidad de una resolución como tal, porque técnicamente ellos (Saprissa) aceptan la responsabilidad y pagarán todo”, explicó Mata.

Desde Tibás ya presentaron un plan de pago, que es confidencial y fue aceptado. El paso que resta ahora es que el acuerdo sea homologado por la Cámara de Disputas de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol). Ya no se requerirán más audiencias allí con las partes.

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