Saprissa revela detalles inéditos de la operación de Fidel Escobar y su futuro es incierto: “Tenemos que replantear”

El Deportivo Saprissa rompió el silencio y reveló detalles importantes sobre la situación médica de Fidel Escobar, uno de sus futbolistas más determinantes. El defensor panameño atraviesa un proceso delicado tras una intervención quirúrgica en la columna, y desde el club morado admiten que su recuperación obliga a replantear por completo su planificación física, en un contexto donde su futuro inmediato está rodeado de incertidumbre.

Las declaraciones llegaron a través de Esteban Campos, médico del club, quien en entrevista con Tigo Sports explicó la complejidad del caso. Escobar fue diagnosticado con una hernia en la columna, lo que derivó en una cirugía mínimamente invasiva que, si bien fue exitosa, no reduce la exigencia del proceso de recuperación que ahora debe afrontar.

¿Cómo se encuentra realmente Fidel Escobar?

“A Fidel Escobar se le está haciendo un monitoreo constante con fisioterapia, readaptación y preparadores físicos. Estamos todos involucrados en él”, explicó Campos, dejando en claro que el club ha desplegado un trabajo multidisciplinario para acompañar al jugador en esta etapa clave.

Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con los tiempos. Desde Saprissa evitan poner una fecha estimada de regreso, ya que la evolución del defensor será evaluada día a día. “Eso no lo exime de cumplir con un tiempo de recuperación que debe ser muy bien supervisado. Este año Fidel se juega no solo el torneo con Saprissa, sino también un campeonato mundial y todos queremos que pueda estar ahí”, afirmó el médico.

El proceso no solo implica reposo, sino también una reestructuración completa en la carga física del futbolista. “El reposo hizo que tengamos que bajar todas las cargas de trabajo después del procedimiento en la columna y eso hace que tengamos que replantear toda la parte física alrededor de Fidel”, detalló Campos, dejando en evidencia que el regreso no será inmediato ni sencillo.

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En ese sentido, la prioridad en Tibás es clara: “Lo estamos llevando con la carga debida para asegurarle una excelente recuperación. Cuando veamos que está en condiciones de regresar a cancha, no solo de competir, será el momento. Una recaída lo dejaría afuera del campeonato mundial”, concluyó el especialista.

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Así, Saprissa enfrenta el desafío de recuperar a una de sus figuras sin comprometer su futuro, en un año que puede ser determinante tanto para el club como para el propio Escobar.

Datos Claves

El defensor Fidel Escobar fue intervenido quirúrgicamente por una hernia en la columna vertebral.

fue intervenido quirúrgicamente por una vertebral. El médico Esteban Campos confirmó un proceso de fisioterapia y readaptación física supervisada.

confirmó un proceso de y física supervisada. Saprissa evitó dar fechas de regreso para no arriesgar su participación en el mundial.