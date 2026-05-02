Jeaustin Campos busca romper la maldición e igualar a Hernán Medford antes de irse: los técnicos que sacaron campeón a Real España

Real España se encuentra en un momento crítico este 2026. La llegada de Jeaustin Campos no solo busca saciar la sed de títulos tras casi una década de sequía, sino también igualar la hazaña de su compatriota Hernán Medford.

Superar ese “Grupo de la Muerte” ante Marathón y Olimpia es el último escalón antes de llegar a la final y disputar ya sea con Motagua, Olancho o Génesis y por fin levantar la Copa 13.

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Todos los técnicos ganadores con Real España

1974. Chelato Uclés (Hondureño) El maestro por excelencia. Le dio al Real España su primer título nacional, sentando las bases tácticas de un equipo que se convertiría en referente. Su legado es eterno por ser el estratega que llevó a Honduras a su primer mundial (España 82).

1975 y 1976. Carlos “Zorro” Padilla (Hondureño) El “Rey Midas” del fútbol catracho. Fue el encargado de concretar el histórico Tricampeonato, una hazaña que puso al club en el mapa como el gigante que es. Un técnico con una lectura de juego privilegiada.

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1980. Néstor Matamala (Chileno) Rompió la hegemonía local con una visión sudamericana metódica. Bajo su mando, la “Máquina” mostró un fútbol ordenado y efectivo que le permitió coronarse tras cuatro años de espera.

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1988 y 1990 .Flavio Ortega (Brasileño) Un hombre de la casa que inyectó el “Jogo Bonito” mezclado con la garra catracha. Es uno de los técnicos más queridos, logrando dos títulos que definieron la identidad ofensiva del club en finales memorables contra Olimpia y Motagua.

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1993. Ernesto Omar Luzardo (Uruguayo) Imprimió el carácter y la disciplina charrúa. Su equipo era sólido defensivamente y letal en el contragolpe, logrando un campeonato muy celebrado en una época de alta competitividad.

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Apertura 2003. Juan de Dios Castillo (Mexicano) El “Cuate” trajo frescura y una metodología de trabajo moderna. Rompió una sequía de 10 años sin títulos, ganándose el respeto de la afición por su caballerosidad y buen trato de balón.

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Clausura 2007. José Treviño (Mexicano) Un estratega académico y detallista. Logró conjuntar una plantilla joven con experiencia, desplegando un fútbol equilibrado que dominó el torneo de principio a fin.

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Apertura 2010. Mario Zanabria (Argentino) La elegancia personificada. “Marito” es quizás el técnico más romántico que ha tenido el club en tiempos modernos; su equipo jugaba por y para el espectáculo, logrando el título en una final épica contra Olimpia.

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Apertura 2013. Hernán Medford (Costarricense) El primer técnico tico en tocar la gloria con la máquina. Su gestión se caracterizó por la intensidad, la personalidad arrolladora y un juego vertical que le devolvió la jerarquía al equipo.

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Apertura 2017. Martín “Tato” García (Uruguayo) El último gran héroe. Llegó como una apuesta arriesgada y, con un discurso de unidad y esfuerzo, logró levantar la Copa 12 contra todo pronóstico, venciendo a Motagua en su propio patio.

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Jeaustin Campos tiene ahora la oportunidad de inscribir su nombre junto a estas leyendas. La misión es clara: conquistar la 13 y devolverle la corona a San Pedro Sula.