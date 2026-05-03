Sin Mariano Torres ni Luis Paradela: la alineación confirmada de Saprissa vs. Liberia por las semifinales del Clausura 2026

El Deportivo Saprissa de Hernán Medford visita este domingo 3 de mayo al Municipal Liberia para disputar el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026.

El encuentro, programado para las 4:00 p.m. (hora local) en el Estadio Edgardo Baltodano, encuentra al conjunto morado con un plantel mermado debido a una combinación de suspensiones y problemas médicos.

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Cuatro ausencias estelares en Guanacaste

El cuerpo técnico tibaseño debió rearmar su esquema para suplir a cuatro de sus titulares habituales. La baja más sensible es, sin lugar a dudas, la del capitán Mariano Torres.

El volante argentino recibió una suspensión de tres partidos que lo margina prácticamente de toda la fase final, pudiendo regresar únicamente en una hipotética final de vuelta. El mismo castigo disciplinario aplica para el contención panameño Fidel Escobar.

Mariano Torres debe cumplir con una suspensión de tres partidos tras los incidentes en la victoria ante Puntarenas (Instagram).

Por otro lado, el extremo Luis Paradela no hizo el viaje a la pampa guanacasteca; la decisión fue no arriesgar su estado físico y reservarlo para que esté disponible en el partido de vuelta.

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Finalmente, el defensor Pablo Arboine continúa en proceso de recuperación de una lesión y, aunque entró en la lista de convocados para acompañar al grupo, lo más probable es que no vea minutos ante los Coyotes.

El XI del Monstruo

Portero: Abraham Madriz

Abraham Madriz Defensas: Ricardo Blanco, Gerald Taylor, Kendall Waston y Jorkaeff Azofeifa

Ricardo Blanco, Gerald Taylor, Kendall Waston y Jorkaeff Azofeifa Mediocampistas: Jefferson Brenes, David Guzmán y Orlando Sinclair

Jefferson Brenes, David Guzmán y Orlando Sinclair Atacantes: Gerson Torres, Tomás Rodríguez y Bancy Hernández

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Así salta al campo Saprissa (Deportivo Saprissa).

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En síntesis

Mariano Torres y Fidel Escobar no están disponibles por purgar un castigo de tres partidos impuestos por el Tribunal Disciplinario.

Luis Paradela no viajó para cuidarlo de cara al juego de vuelta, mientras que Pablo Arboine es duda para sumar minutos a pesar de estar convocado.