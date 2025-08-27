Es tendencia:
“Se marchará”: mientras todos en Saprissa lo señalan, confirman la decisión de Gustavo Herrera rumbo a Panamá

Gustavo Herrera no termina de despegar en el Deportivo Saprissa y las críticas aumenta. Aunque desde Panamá todo puede cambiar.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

"Se marchará": mientras todos en Saprissa lo señalan, confirman la decisión de Gustavo Herrera rumbo a Panamá

La reciente eliminación del Deportivo Saprissa de la Copa Centroamericana 2025 dejó a varios señalados. Uno de ellos fue Gustavo Herrera, el delantero de la Selección de Panamá que siguen sin cumplir con las expectativas.

Se ha hablado mucho sobre si fue la decisión correcta la del canalero en vestir una camiseta tan pesada como la del Saprissa para ser el encargado de marcar los goles con tan solo 19 años de edad.

Rumbo a Panamá: los registros negativos de Gustavo Herrera en Saprissa

Pese a su juventud, las críticas en Saprissa por parte de la afición no bajaron el volumen ya que Gustavo Herrera registra nueve partidos disputados sumando un total de 490 minutos en cancha sin registrar goles ni asistencias.

Puede ser una imagen de una persona, jugando al fútbol, jugando al fútbol, calzado con tacos y texto
Gustavo Herrera – Deportivo Saprissa

Así también lo dejó saber el periodista Estefan Monge en sus redes sociales. “Gustavo Herrera llegó a 9 partidos con Saprissa. De momento, 0 goles y 0 asistencias en 490 minutos. En unas semanas se marchará a la concentración de la Selección de Panamá“, publicó el comunicador.

Estefan Monge en su cuenta oficial de X

Estefan Monge en su cuenta oficial de X

¿Cuándo juega Gustavo Herrera con Panamá?

Gustavo Herrera y la Selección de Panamá afrontará una doble jornada crucial en las Eliminatorias rumbo al Mundial, primero visitando a Surinam el 04 de septiembre y luego recibiendo a Guatemala el 09 de septiembre.

