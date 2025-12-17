Mientras Cecilio Waterman negocia con Coquimbo, una pista clave develaría dónde jugará en 2026

Cecilio Waterman protagoniza una de las novelas más interesantes durante este mercado de pases. Si bien se había despedido de Coquimbo Unido, algunas de las variables menos esperadas cambiaron. Ahora se conoció más sobre su futuro.

“Hoy me despido de este hermoso club, donde me sentí siempre en casa desde el momento que llegué al puerto“, publicó el goleador en sus redes sociales, para la tristeza de muchos seguidores piratas. Supo ganarse el alma de los aficionados.

Waterman jugó un total de 32 partidos para Coquimbo, entre la Liga Primera y la Copa de Chile. Convirtió 13 goles y dio una asistencia. El equipo ganó el torneo de la máxima categoría, con unos 75 puntos en 30 fechas y sus 17 de diferencia.

Cecilio Waterman seguiría en Coquimbo Unido según el entrenador del equipo

Hernán Caputto asumió recientemente como entrenador de Coquimbo Unido, y repasó varios temas en su última conferencia de prensa. Se refirió a su arribo a la institución, además de la posible continuidad de algunos futbolistas importantes.

“La mayoría del plantel tiene posibilidades de seguir con nosotros. El mismo Cecilio Waterman, que también ya hubo acercamientos al igual que con otros clubes, que probablemente estos días se oficialice”, anticipó Caputto a Cooperativa Deportes.

“A veces nos despedíamos, pero noté muchas ganas de quedarse en él, que también va a estar en el Mundial 2026 con Panamá. Noto mucha tranquilidad, se ha hecho el esfuerzo con los que quieren estar”, sentenció el director técnico a la prensa.

Coquimbo Unido no descarta renovarle su contrato a Waterman para el 2026

Pablo Ramírez, director deportivo de Coquimbo Unido, se refirió al proceso de negociaciones que atraviesa la institución. Muchos futbolistas campeones están sin contrato vigente. Por ende, el trabajo es arduo y el panameño tiene chances.

“Estamos hablando con todos los jugadores que terminaron su contrato. Son nueve futbolistas de 20. Si se cierran las negociaciones y siguen se anunciará, tal como se hizo con Juan Cornejo y Diego Sánchez”, explicó el dirigente pirata.