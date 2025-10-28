“Volviste”: Michael Barrantes se acerca a Saprissa con un mensaje que celebra toda la afición morada

El regreso de Ricardo Blanco a las canchas no solo despertó emoción en el camerino morado, sino también entre la afición del Deportivo Saprissa, que celebró uno de los momentos más esperados de la temporada.

Con un mensaje sencillo pero lleno de sentimiento, Michael Barrantes expresó su alegría y admiración por el retorno de su compañero, resaltando el esfuerzo y la resiliencia que lo llevaron de vuelta al terreno de juego.

Después de más de dos años de ausencia, Ricardo Blanco volvió oficialmente a las canchas en la victoria 2-1 del Deportivo Saprissa ante Puntarenas, marcando un momento profundamente emotivo para el club y sus aficionados.

Michael Barrantes con un mensaje para Ricardo Blanco en Saprissa

El mensaje de Michael Barrantes para Ricardo Blanco refleja un profundo respeto y alegría por el regreso del lateral a las canchas con Saprissa. En la imagen se ve a ambos compartiendo un emotivo momento, símbolo de compañerismo tras superar muchos obstáculos y recordar la etapa en donde compartieron vestuario con la camiseta morada.

Michael Barrantes con Saprissa

“Mi hermano, hace una semana que nos vimos y me contaste la felicidad que tenías de volver a quedar en lista para un partido y ver que ya volviste a jugar un partido oficial después de un largo tiempo de estar fuera, es una sensación indescriptible.

“Eres un ejemplo de nunca rendirse sin importar la situación que se esté pasando. Un abrazo grande a usted y toda su familia“, compartió Michael Barrantes junto a Ricardo Blanco en su cuenta oficial de Instagram.

Trabajo y esfuerzo

Recordemos que Ricardo Blanco no jugaba un partido oficial desde la Gran Final del Clausura 2023, cuando el “Monstruo” se coronó campeón ante Alajuelense con un global de 3-2. Así que volver con 36 años a pisar un terreno de juego, es una muestra de trabajo y superación para todos.